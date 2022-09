Kooperation von billiger-mietwagen und MILES So erweitert die Zusammenarbeit das Mobilitätsangebot in deutschen Großstädten

- Ab August können Nutzer:innen Fahrzeuge von MILES über die

billiger-mietwagen-App buchen

- Durch die Integration erweitert billiger-mietwagen.de das Angebot um

kilometerbasiertes Carsharing und mehr als 6.000 neue Fahrzeuge

- Nachhaltige Mobilitätsangebote sind dringend nötig: Rund zehn Prozent der

Verkehrsfläche in deutschen Städten ist von Autos belegt



billiger-mietwagen.de, die größte Mietwagen-Plattform weltweit, erweitert ihr

Angebot um mehr als 6.000 Fahrzeuge in Kooperation mit dem größten

konzernunabhängigen Carsharing-Anbieter in Deutschland, MILES. Seit August

können Nutzer:innen über die billiger-mietwagen App in Berlin, Hamburg, München,

Potsdam, Köln, Düsseldorf, Bonn und Duisburg auf die gesamte Flotte von MILES

zurückgreifen. Mit Miet- und Sharingangeboten möchten die Unternehmen nachhaltig

zu einer höheren Lebensqualität in Städten beitragen, indem der motorisierte

Individualverkehr reduziert wird. Weniger private Fahrzeuge führen zu einer

signifikanten Einsparung von Parkraum, welcher stattdessen für alternative

Zwecke verwendet werden kann. Vorerst wird das Update der App für iOS-Geräte zur

Verfügung gestellt.