Wien (APA-ots) - Das erste Halbjahr 2022 war für österreichische Asset Manager besonders herausfordernd. Schloss das Jahr 2021 noch mit einem historischen Rekord von 230,7 Mrd.[1] an verwaltetem Fondsvermögen, so sank dieses zum Ende des ersten Quartals um - 10,7 Mrd. oder - 4,6% auf 220,0 Mrd. und zum Ende des zweiten Quartals nochmals, und zwar um - 17 Mrd. oder -7,7% auf 203 Mrd.. Geschuldet war dieser signifikante Rückgang insbesondere den massiven Kursverlusten an den weltweiten Börsen in Folge der kriegerischen Auseinandersetzungen Russlands gegen die Ukraine, der explodierenden Rohstoff- und Energiepreise, des massiven Anstiegs der Inflation, der Zinswende sowie den daraus resultierenden sehr fragilen Konjunkturaussichten. Während aber im 1. Quartal bei den österreichischen Fonds (einschließlich Immobilien-Investmentfonds) den Kurswertveränderungen noch Nettomittelzuflüsse von + 1,4 Mrd. gegenüberstanden, waren im 2. Quartal zusätzlich noch Nettomittelabflüsse von - 1,1 Mrd. zu verzeichnen. Dies geht aus dem heute veröffentlichten "FMA-Bericht Asset Management im 2. Quartal 2022" hervor.



Mehr als ein Drittel des Vermögens mit Nachhaltigkeitsbezug veranlagt