Energieffizienz Was das Leuchtstoffröhrenverbot für Unternehmen bedeutet (FOTO)

Köln (ots) - Sie ist alles andere als energieeffizient und hängt dennoch

tausendfach in deutschen Lagerhallen und Produktionsbetrieben: die

konventionelle Leuchtstoffröhre. Wegen des umweltschädlichen Quecksilbergehalts

und des immensen Energieverbrauchs dürfen viele der bisher gängigsten

Leuchtmitteltypen - darunter auch die sogenannten T5 und T8-Leuchten - ab 2023

aber nicht mehr verkauft werden. Firmen, die jetzt auf energieeffiziente

LED-Beleuchtung umrüsten, sichern nicht nur ihre Betriebsfähigkeit, sie sparen

auch bis zu 90 Prozent an Stromkosten ein. Angesichts explodierender

Energiepreise und staatlicher Fördermöglichkeiten amortisieren sich die

Investitionen meist in weniger als zwei Jahren. Zudem gibt es LED-Systeme am

Markt, die eine schnelle und kostengünstige Umrüstung bei laufendem Betrieb

ermöglichen.



Lange galten die weit verbreiteten T5- und T8-Leuchten als State-of-the-Art in

der Industriebeleuchtung. Gemäß der EU-Leuchtmittelverordnung werden sie ab

August 2023 aus dem Verkehr gezogen, wie die bereits 2019 verbannten

HQL-Leuchten. Auch Halogenlampen dürfen nach Ökodesign-Verordnung ab September

2023 nicht mehr in den Verkehr gebracht werden. Für sogenannte

Kompaktleuchtstofflampen kommt das Aus bereits im Februar 2023.