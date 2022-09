Süddeutschland im Mieten-Check Preise bis zu 18 Prozent teurer als vor einem Jahr

Nürnberg (ots) - Ein Vorjahresvergleich der Angebotsmieten in den Stadt- und

Landkreisen aus Bayern und Baden-Württemberg von immowelt zeigt:



- In 115 von 126 untersuchten Stadt- und Landkreisen sind die Kaltmieten

innerhalb eines Jahres gestiegen

- Spitzenpreise in München: Quadratmeterpreise in der Isar-Metropole um 3

Prozent auf 18,60 Euro geklettert

- Moderate Anstiege in vielen Großstädten: Stuttgart und Freiburg (jeweils +2

Prozent); Nürnberg und Augsburg (jeweils +4 Prozent)

- Stärkste prozentuale Anstiege in ländlichen Gegenden: +18 Prozent im Landkreis

Günzburg



In Bayern und Baden-Württemberg werden Mietwohnungen immer teurer. Von 2021 auf

2022 haben sich die Kaltmieten in 115 von 126 untersuchten Stadt- und

Landkreisen erhöht. Die stärksten prozentualen Anstiege verzeichnen ländliche

Regionen: Das Plus beträgt dort in der Spitze 18 Prozent. Auch in vielen

Großstädten Süddeutschlands sind Mietwohnungen teuer geworden, allerdings fallen

die prozentualen Anstiege dort zumeist vergleichsweise moderat aus. Das zeigt

eine Analyse von immowelt, in der die Angebotsmieten von Wohnungen (40 bis 120

Quadratmeter, Bestand ohne Neubau) in den Stadt- und Landkreisen Bayerns und

Baden-Württembergs im 1. Halbjahr 2022 mit dem Vorjahreszeitraum verglichen

wurden.