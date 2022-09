APA ots news: In wenigen Schritten zum Traumjob: Westfield Shopping City Süd lädt wieder zur Jobmesse

Am 19. und 20. September ist es wieder soweit! Rund 20 namhafte Händler, Unternehmen und Arbeitgeber aus dem Center und der Region sind als Aussteller vor Ort vertreten.

Wien (APA-ots) - Ob Lehre, Verkauf oder Storemanager - bei der SCS Jobmesse werden Jobsuchende fündig! Unter dem Motto "Deine Karriere beginnt hier" veranstaltet Österreichs größtes Einkaufszentrum die bereits dritte Auflage der Jobmesse, eine Initiative, die vom Mutterkonzern und SCS-Eigentümerin Unbail-Rodamco-Westfield unter dem Titel "URW for Jobs" ins Leben gerufen wurde. An den beiden Tagen haben Arbeitssuchende jeden Alters die Möglichkeit, von 9:00 Uhr bis 18:00 Uhr direkt vor Ort am Water Plaza mit den

Personalverantwortlichen der ausstellenden Unternehmen und Organisationen ins Gespräch zu kommen und sich für einen der vielen ausgeschriebenen Jobs zu bewerben. Insgesamt sind rund 20 Unternehmen, Händler und Arbeitgeber aus den Bereichen Textil, Elektro- und Lebensmittelhandel, Gastronomie, Dienstleistung und öffentlicher Dienst mit dabei. Zu den Ausstellern zählen unter anderem IKEA, Fielmann, Hämmerle, C&A, Vapiano, Dyson, die Polizei Vösendorf oder Interspar. Darüber hinaus erhalten alle Interessierten von Expert:innen vor Ort hilfreiche Tipps und Beratung in allen Belangen rund um die Jobsuche. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

"Gerade in Zeiten eines angespannten Arbeitsmarktes, wo Arbeitgeber oftmals händeringend qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter suchen, leisten wir mit der Jobmesse aktiv einen Beitrag, um Jobsuchende und Unternehmen niederschwellig und unkompliziert zusammenzubringen. Wir freuen uns sehr, dass auch heuer wieder so viele namhafte Unternehmen und Organisationen mit dabei sind", so Zsolt Juhasz, Center Manager der Westfield Shopping City Süd.

Zwtl.: Expert:innen geben Tipps für eine erfolgreiche Bewerbung

In Kooperation mit dem Arbeitsmarktservice Niederösterreich werden die Bewerber:innen von ausgebildeten Trainer:innen auf ihr Bewerbungsgespräch bestmöglich vorbereitet. Um darüber hinaus die Chancen des Karrierestarts zu erhöhen, können alle Interessenten ihren Lebenslauf mit einem professionellen Foto auffrischen. Damit auch für das perfekte Auftreten beim Bewerbungsgespräch gesorgt ist, stehen Expert:innen vor Ort zur Verfügung, die dabei beraten, das passende Outfit zu finden. Alle Besucher:innen der Jobmesse können sich zudem bei den Info-Ständen der Wirtschaftskammer und des WIFI Niederösterreich Informationen zu unterschiedlichen