GR Silver Mining: Infill-Bohrungen auf Plomosas mit Top-Silbergraden!

GR Silver Mining hat überzeugende Ergebnisse aus Infill-Bohrungen vom Plomosas-Projekt veröffentlicht. Diese werden in die anstehende neue Ressourcenschätzung einfließen. Die Aktie konnte kräftig zulegen.

GR Silver Mining: Hohe Silbergrade bei Infill-Bohrungen

GR Silver Mining (0,14 CAD | 0,09 Euro; CA36258E1025) liefert weiterhin starke Bohrergebnisse von seinem Hauptprojekt Plomosas in Mexiko. Die Kanadier veröffentlichten nun die Resultate von Infill-Bohrungen. Dabei werden in der bestehenden Ressource zusätzliche Bohrungen durchgeführt, um die Abstände zwischen den Löchern zu verkürzen und so die Datenbasis zu stärken. Infill-Bohrungen sind die Voraussetzung, um eine Ressource in die nächst höhere Kategorie aufzuwerten. Zudem dienen sie dazu, historische Bohrlöcher zu ersetzen, die bei neuen Ressourcenschätzungen nicht vn Gutachtern akzeptiert werden. Die Bohrkerne aus den neuen Arbeiten sind jedenfalls mehr als überzeugend. Zu den Highlights der Infill-Bohrungen zählen unter anderem folgende Bohrlöcher (mehr hier):

– Bohrloch PLI22-12: 5,7 Meter mit 514 g/t Silber, 0,1 g/t Gold sowie 0,4% Blei und 0,5% Zink. Ein Teilabschnitt über einen Meter kam gar auf 1.634 g/t Gold; ein anderer wies über 0,2 Meter mit 3.163 g/t mehr als 3 Kilo Silber auf.

– Bohrloch PLIP22-28: Hier fanden sich 7,3 Meter mit 55 g/t Silber, 8,66 g/t Gold, 2,7% Blei und 6,6% Zink.

– Bohrloch PLIP22-18: 5 Meter mit 88 g/t Silber, 0,33 g/t Gold 5,1% Blei und 2,8% Zink sowie 0,2 % Kupfer.

Im ersten Quartal 2023 will GR Silver Mining eine aktualisierte Ressourcenschätzung für das Plomosas-Projekt vorlegen. Dies gilt für beide Ressourcen: Also sowohl jene bei der früheren Mine Plomosas als auch die Lagerstätte San Marcial, die südlich davon liegt. Das Infill-Bohrprogramm wird noch bis Ende 2022 fortgesetzt und ist – wie Chairman Eric Zaunscherb erklärte – vollständig finanziert. Die Aktie von GR Silver Mining konnte mit Vorlage der Bohrergebnisse kräftig zulegen. Offenbar hat sie seit Juli einen belastbaren Boden ausgebildet und könnte nun von einem wieder etwas anziehenden Silberpreis zusätzlichen Schub bekommen.