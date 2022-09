Nürnberg (ots) - Und wieder gibt es bei NORMA mehr Geld für die engagierten

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Nürnberger Lebensmittel-Discounter hebt

den unternehmensweiten Mindestlohn ein weiteres Mal freiwillig an. Ab Oktober

gibt es dann 14,00 Euro pro Stunde - egal, ob der Kollege oder die Kollegin

branchenfremd ist oder der eigentliche Tariflohn bei unter 14,00 Euro pro Stunde

liegen würde. Zuletzt lag der Einstiegslohn bereits bei 13,00 Euro und damit

deutlich über dem gesetzlich vorgeschriebenen Betrag.



Mit dem erneuten Anheben der Bezahlung für die rund 15.000 Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter unterstreicht NORMA die Bedeutung fairer Arbeitsbedingungen für den

Erfolg eines Unternehmens. Darüber hinaus bietet der Lebensmittel-Händler auch

zahlreiche Karrierechancen, flache Hierarchien und ein kollegiales Miteinander.

Erklärtes Ziel des Managements ist es, dass die vielen Benefits und die gute

Bezahlung zur Mitarbeiterzufriedenheit beitragen. Dieses Gefühl soll dann auch

für Kundinnen und Kunden zu spüren sein und dauerhaft zu mehr Einkaufsspaß

führen.





NORMA-Mindestlohn steigt und steigtMit dem Aktuellen Gehaltssprung liegt NORMA bei der Bezahlung weiterhin deutlichvor vielen Konkurrenten. Immerhin wurde das Gehalt erst im vergangenen Jahr von12,00 Euro auf 12,50 Euro angehoben. Legt man den Einstiegslohn von Anfang 2021zugrunde, so ist der Lohn seither bereits um mehr als 16 Prozent angestiegen.Das Handelsunternehmen zahlt diesen Mindestbetrag auch ungelerntenArbeitnehmenden und Aushilfen, die in den unterschiedlichenUnternehmensbereichen tätig sind. Die gute Bezahlung sowie die starkenKarrierechancen sorgen dafür, dass viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterdauerhaft im Unternehmen bleiben und entsprechend sogar deutlich mehr als denNORMA-Einstiegslohn verdienen. Je nach Tarifgebiet und Eingruppierung erhaltensie noch höhere Tariflöhne.Azubis und AufstiegschancenAuch die Azubis verdienen bei NORMA mehr als ihre Altersgefährten bei anderenUnternehmen in der Branche. Im ersten Ausbildungsjahr bekommen sie monatlich1.100,00 Euro, im zweiten Jahr 1.200,00 Euro und im dritten Jahr sogar 1.400,00Euro. Die bereits hohen Gehälter wurden dabei ebenfalls zu Beginn dieses Jahresum 100,00 Euro nach oben angepasst - nun liegen sie 88 Prozent über dervorgeschriebenen Mindestausbildungsvergütung.Dass sich NORMA für Berufseinsteiger lohnt, zeigt die stetig wachsende Zahl anAusbildungsanfängern bei dem Nürnberger Unternehmen. Mehr als 1.700 Azubisabsolvieren derzeit ihre Ausbildung bei NORMA. Sie alle bauen auf die faire undverlässliche Bezahlung, die garantierte Sicherheit des Jobs - selbst in deraktuellen Krise - sowie die guten Aufstiegschancen.Über NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland,Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen amMarkt.