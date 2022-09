ProSiebenSat.1 übernimmt 100 Prozent der Anteile an der Streaming-Plattform Joyn

Seite 2 ► Seite 1 von 5

Unterföhring (ots) - ProSiebenSat.1 übernimmt 100 Prozent der Anteile an derStreaming-Plattform Joyn- Joyn wird Mittelpunkt des digitalen Entertainment-Auftritts- Ausbau von Joyn zur größten frei zugänglichen Plattform fürPremium-Videoinhalte im deutschsprachigen Raum- Stärkung der Vorreiterrolle im Wachstumsmarkt AVoD- Trotz negativer adjusted EBITDA Beiträge aus der erstmaligenVollkonsolidierung noch in 2022 in Höhe von ca. 25 Mio Euro aus der JoynAkquisition rechnet der Konzern für 2022 mit einem adjusted net income aufVorjahresniveau und damit kaum verändert zur bisherigen Erwartung- Bereits ab 2023 rechnet der Konzern mit keinen negativen Auswirkungen auf dasDividenden-relevante adjusted net income der Gruppe; deutlich positiveBeiträge zum adjusted net income werden bereits ab 2024 erwartet- Zusätzlich eröffnet sich für den Konzern in den kommenden Jahren dieMöglichkeit zur Nutzung von ertragsteuerlichen Verlustvorträgen auf Ebene derJoyn GmbH in Höhe von deutlich über 400 Mio Euro- Ausblick in Summe aufgrund der erstmaligen Vollkonsolidierung von Joyn imvierten Quartal 2022 angepasstUnterföhring, 13. September 2022. Die ProSiebenSat.1 Gruppe übernimmt dieausstehenden 50 Prozent der Anteile an Joyn von Warner Bros. Discovery. DasJoint Venture wurde mit Discovery 2017 gegründet und firmiert seit 2019 unterdem Namen Joyn. Von Beginn an hat Joyn den Fokus auf ein starkes, kostenfreiesund damit werbefinanziertes Angebot gelegt, darüber hinaus bietet Joyn einenexklusiven Abo-Bereich. Mit über 30 Mio App-Downloads und 4 Mio Unique Usern imMonat hat sich die deutsche Streaming-Plattform nach drei Jahren im Markt festetabliert. Künftig wird Joyn als hundertprozentige Tochtergesellschaft in dasSegment Entertainment der ProSiebenSat.1 Media SE überführt. Damit machtProSiebenSat.1 die Streaming-Plattform zu einem integralen Teil seinerWertschöpfungskette und stellt Joyn in den Mittelpunkt seines digitalenEntertainment-Auftritts. Neben Inhalten von ProSiebenSat.1 und weiterenContent-Partnern stehen Joyn-Nutzer:innen auch weiterhin die Inhalte von WarnerBros. Discovery im kostenfreien, werbefinanzierten Bereich zum Abruf zurVerfügung. Die Nutzer:innen des Abo-Angebots Joyn PLUS+ erhalten zudem Zugang zudiscovery+, der dazu berechtigt, den Streamingdienst zwölf Monate lang zunutzen. Die Kartellfreigabe wird ab dem 1. Oktober 2022 erwartet.Rainer Beaujean, Vorstandsvorsitzender der ProSiebenSat.1 Media SE: "Mit dervollständigen Übernahme der Anteile an Joyn setzen wir die digitaleTransformation der ProSiebenSat.1 Gruppe fort. Nachdem Joyn vor drei Jahren als