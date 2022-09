GOLDMAN SACHS stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Roche nach einem Pharmatag auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 444 Franken belassen. Der Pharmakonzern habe die Basis gelegt für ein mittel- bis langfristiges Umsatzwachstum, gespeist aus mehreren Quellen, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auf kurze Sicht fokussierten sich die Anleger jedoch auf die Mittel Gantenerumab gegen Alzheimer und das Krebsmedikament Tiragolumab./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2022 / 23:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Roche Holding Aktie an der Börse Lang & Schwarz hat ein Minus von -0,48 % auf 334,2EUR erreicht.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Keyur Parekh

Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 444

Kursziel alt: 444

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m