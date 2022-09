Diese Konstellation wird aller Voraussicht nach noch für einige Zeit anhalten. Sie existiert seit einem halben Jahr, Gewöhnungs- und Anpassungseffekte treten allmählich ein. Die pure weitere Existenz der beschriebenen Umstände wird die Kapitalmärkte eher nicht zu einer Neubewertung veranlassen. Verschlechterung freilich schon. Wenngleich man dieses Risiko anerkennen muss, braucht es einem nicht den Schlaf rauben. Eine – so unsere Arbeitshypothese – nur milde Rezession kann mit solider Gewinnlage der börsennotierten Unternehmen einhergehen. Das zur Beschreibung der Konjunkturlage verwendete Bruttoinlandsprodukt ist eine reale Größe, Unternehmensgewinne sind nominale Größen. So gesehen war die wirklich solide Berichterstattung der Unternehmen für das abgelaufene 2. Quartal keine echte Überraschung und gut erklärbar. Gut so.

In jedem Abschwung steckt eine Chance

Die Gewinnschätzungen für die kommenden Quartale und auch für 2023 wurden hingegen etwas abgesenkt. Diese neue Normalität ist so gesehen in den aktuellen Kursen verarbeitet. Insofern geht unsere Tendenz dahin, neuerliche Marktkorrekturen – ohne grundlegende Verschlechterung des Umfeldes wohlgemerkt – eher als Nachkaufgelegenheit zu nutzen. Hier kommt auch der US-Dollar ins Spiel. Der starke Dollar, also ein schwacher Euro, ist willkommener Rückenwind für die exportstarken europäischen Unternehmen und mildert den Schmerz höherer Inputkosten zumindest etwas. In allem negativem steckt also etwas Positives.

Die Notenbanker bleiben aktiv

Der September hat zwei wichtige Notenbankentscheidungen zu bieten. Nach der deutlichen Erhöhung des Leitzinses durch die EZB Anfang September (+75 Basispunkte), wird die amerikanische Notenbank FED rund zwei Wochen später vermutlich ähnliches beschließen. Zwar hat der Fed-Präsident Powell in seiner Rede anlässlich der Notenbankkonferenz in Jackson Hole die Entschlossenheit der Fed betont, zur Wiederherstellung der Preisstabilität weitere Zinserhöhungen auch um den Preis einer Rezession zu ergreifen. Aber wenn der Konjunkturabschwung erst einmal eintritt, wäre es ein erneuter Politikfehler der Notenbanker, mit Zinsanhebungen unbeirrt fortzufahren. Der September gibt den Notenbanken als Währungshütern die Möglichkeit, erste verbale Interventionen zu platzieren und den Märkten so einen Eindruck Ihres zukünftigen Handelns geben.

Im August verloren die easyfolios mit höherer Anleihequote aufgrund des schwachen Anleihemarktes etwas stärker als die easyfolio mit höherer Aktienquote. easyfolio 30 sank um -1,69%, easyfolio 50 um -1,23% und easyfolio 70 um -0,78%.