Die Aktie der Münchener Rück gibt in der aktuellen Phase eine beeindruckende Vorstellung und haussiert. Immer neue Kaufsignale befeuern die Rally zusätzlich.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zur Münchener Rück am 07.09. hieß es unter anderem „[…] Sollte es der Münchener Rück jedoch gelingen, auch die 250 Euro zu überspringen, so könnte sich für die Aktie die Tür in Richtung 260 / 263 Euro öffnen. Um den Druck auf der Oberseite aufrechtzuerhalten, sollten Rücksetzer im besten Fall auf den Bereich von 240 Euro begrenzt bleiben. Bei einer Korrekturbewegung unter die 230 Euro würde gar eine Neubewertung der Lage notwendig werden. Kurzum. Die Münchener Rück weist derzeit ein beachtliches Aufwärtsmomentum auf. Eine Fortsetzung der Bewegung über die 250 Euro hinweg würde der Aktie weiteres Aufwärtspotential eröffnen. In diesem Fall wäre eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 260 / 263 Euro möglich. Sollte es hingegen zu einem Rücksetzer unter die 240 Euro kommen, ist Obacht geboten.“

Die Aktie übt auch in den letzten Handelstagen starken Druck auf der Oberseite aus. Der Ausbruch über den Widerstandsbereich um 250 Euro öffnete der Münchener Rück wie skizziert die Tür in Richtung 260 / 263 Euro.

Aktuell „strickt“ die Aktie am nächsten Kaufsignal, denn sie ist drauf und dran, den Widerstandsbereich 260 / 263 Euro auszuhebeln. Sollte ihr dieses Unterfangen gelingen, könnte sich der Münchener Rück weiteres Aufwärtspotential in Richtung 270 Euro eröffnen. Vor dem Hintergrund der veritablen Dynamik der Bewegung könnte auch der Bereich des markanten Hochs von Anfang Februar, das damals bei 280+ Euro markiert wurde, aktuell werden.

Die Bewegung ist bereits überkauft. Gewinnmitnahmen könnten jederzeit einsetzen. Solange sich diese oberhalb von 250 Euro abspielen, ist aus charttechnischer Sicht alles im grünen Bereich.