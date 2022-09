JEFFERIES stuft BNP PARIBAS auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BNP Paribas auf "Buy" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Die Aktie der französischen Bank sei derzeit extrem günstig bewertet, schrieb Analystin Flora Bocahut in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die starke Kapitalausstattung verschaffe Vorteile bei möglichen Übernahmen. Die Kapitalrendite für die Aktionäre stelle sich zudem als attraktiv dar./mf/glVeröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2022 / 12:36 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2022 / 19:01 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BNP Paribas (A) Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -0,12 % auf 50,47EUR erreicht.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Flora Bocahut

Analysiertes Unternehmen: BNP PARIBAS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 72

Kursziel alt: 72

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m