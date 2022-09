AO Foundation übernimmt RIMASYS als Innovationstreiber in der chirurgischen Fort- & Weiterbildung

Aufbauend auf einer gemeinsamen strategischen Vision und ihrer jüngsten erfolgreichen Zusammenarbeit, haben die AO und RIMASYS vereinbart, dass die AO alle verbleibenden Anteile des Unternehmens übernimmt. Ursprünglich startete die Partnerschaft mit dem Ziel, realitätstreue und skalierbare Lösungen zur Weiterbildung von Chirurgen zu entwickeln. Die technologischen Fähigkeiten und das revolutionäre Produktportfolio von RIMASYS ergänzen die tiefgreifende Expertise in Orthopädie und Unfallchirurgie, die die AO in den letzten 60 Jahren weltweit aufgebaut hat.

Die Partnerschaft konzentriert sich auf die Weiterentwicklung von technologischen Lösungen, die von Ärzten weltweit in der chirurgischen Behandlung von Traumata und Erkrankungen des Bewegungsapparates genutzt werden. Sie zielt weiter darauf ab, das Wachstum und die geografische Verfügbarkeit der einzigartigen Technologien von RIMASYS schneller über die Grenzen Europas hinaus zu skalieren und gemeinsam zukünftige Innovationen zu entwickeln, um das Ökosystem der chirurgischen Ausbildung voranzubringen.

RIMASYS und die AO bleiben auch in Zukunft separate Organisationen. Der Hauptsitz von RIMASYS verbleibt in Köln und das dynamische Gründerteam wird weiterhin an der Spitze des Unternehmens Innovationen vorantreiben. RIMASYS behält ihren Namen, Organisationsstruktur und Geschäftsstrategie und bleibt gleichzeitig ihren Kunden als zuverlässiger Partner verpflichtet. Das Wachstum von etablierten Angeboten wie beispielsweise die World Surgery Tour und die Trauma Academy wird weiter vorangetrieben.

RIMASYS wird von der einzigartigen Expertise und der umfassenden globalen Reichweite der AO profitieren, um ihre Produkte weltweit anzubieten. Auf der anderen Seite gewinnt die AO durch die schnellen Entwicklungszyklen dieser agilen Organisation neue Möglichkeiten die Fort- und Weiterbildung zu verbessern, und die Entwicklung in der Medizintechnik voranzutreiben. Nachdem die Lifelike-Fraktursimulationen, ursprünglich die Kerntechnologie von RIMASYS, bereits zuvor in AO Angeboten eingesetzt wurden, präsentierte das Unternehmen zum ersten Mal ihren einzigartigen mobilen Operationssaal (The Shard) beim Flagship-Event der AO in Davos im vergangenen Dezember. Daneben entwickelte RIMASYS als Ausblick in die Zukunft der medizinischen Fortbildung eine immersive 3D-Plattform, die Medizinern weltweit die virtuelle Teilnahme an den berühmten AO Davos-Kursen ermöglichte.