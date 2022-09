Eagle Genomics ernennt Tarun Rishi zum neuen VP Engineering, um die Plattformkapazitäten weiter auszubauen

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Cambridge, England (ots/PRNewswire) -- Die Ernennung zur strategischen Tech-Führungskraft erfolgt in einer Zeit, inder die Industrie im Rahmen der Bio-Revolution (https://www.mckinsey.com/industries/life-sciences/our-insights/the-bio-revolution-innovations-transforming-economies-societies-and-our-lives) um Innovationen ringen - und damit dieNachfrage nach fortschrittlichen, KI-gestützten Wissenserkennungsfunktionensteigt.- Taruns beeindruckende Karriere von über 25 Jahren umfasst Führungspositionenim Finanz- und SicherheitssektorEagle Genomics, das Plattformunternehmen, das Pionierarbeit bei der Anwendungvon Netzwerkwissenschaft auf die Biologie in den Bereichen Lebensmittel undErnährung, AgBio, Schönheit und Körperpflege sowie Biopharma leistet, hat dieErnennung von Tarun Rishi, einem führenden KI/Deep-Learning-Experten, zum neuenVP Engineering bekannt gegeben. In dieser Rolle wird Tarun die Exzellenz derTechnologie von Eagle Genomics weiter vorantreiben, um die Fähigkeiten derKI-gestützten Wissensentdeckungsplattform e[datascientist]TM(https://www.eaglegenomics.com/what-we-do/e-datascientist-platform) in großemMaßstab zu nutzen. e[datascientist](TM) nutzt die Netzwerkwissenschaft, um dasMikrobiom in den komplexen Ökosystemen von Böden, Pflanzen, Tieren und Menschenzu verstehen, einschließlich ihrer Interaktion mit ihren verschiedenen Wirten.Der Wechsel zu Eagle Genomics ist ein logischer Schritt für Tarun, der zuletztals Co-CEO und CTO bei Humans For AI (https://humansforai.com/) tätig war, einergemeinnützigen Organisation, die sich für soziales Wohl und Vielfalt in der KIeinsetzt. Tarun hat Erfahrung mit der Nutzung von maschinellem Lernen und KI,"Deep Learning" und anderen fortschrittlichen Technologien, um die Denk- undVerhaltensweisen etablierter Organisationen zu verändern. Zuvor war er inführenden Positionen in der agilen Technologieentwicklung in der Finanz- undSicherheitsbranche tätig.Anthony Finbow, CEO von Eagle Genomics, kommentierte die Ernennung von Tarun mitden Worten: "Wir freuen uns sehr, dass wir jemanden von Taruns Kaliber undHintergrund in unser Führungsteam aufnehmen können, und zwar an einem sowichtigen Wendepunkt für unser Unternehmen, da wir uns auf eine deutlicheVergrößerung zubewegen, um die wachsende Bioökonomie weiter zu unterstützen undzur Lösung der großen Herausforderungen der Welt beizutragen.Taruns entscheidende Erfahrung in der erfolgreichen Anwendung neuesterTechnologien, um die Fähigkeiten von Unternehmen auf den Finanzmärkten zutransformieren, gepaart mit seinem wachsenden persönlichen Interesse an der