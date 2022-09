Ausbildung mit Perspektive / Rund 400 Azubis starten bei toom durch (FOTO)

Köln (ots) - Bei der Suche nach einem geeigneten Ausbildungsplatz zählen für die

meisten Suchenden vor allem zwei Dinge: Eine gute Perspektive und vielseitige

Einblicke in das gewählte Berufsfeld. Genau das bietet toom: Eine erstklassige

und abwechslungsreiche Ausbildung, die anschließend verschiedenste

Karrierechancen eröffnet. Alleine in diesem Jahr starten rund 400 Auszubildende

bei der Baumarktkette. "Neben einer fundierten Ausbildung ist es für uns

besonders wichtig, dass unsere Azubis offen sind für Neues und auch Lust haben,

Verantwortung zu übernehmen", so Mario Kreher, Leiter Human Resources bei toom.

"Bei uns haben Azubis eine echte Chance, Karriere zu machen und ihre Talente und

Fähigkeiten ideal zu entwickeln. Und das mit einer Übernahmegarantie bei guter

Leistung", so Kreher weiter.



Mit dem neuen Ausbildungsjahr haben rund 400 junge Menschen im Markt, sechs in

der Zentrale und zwei im Dietzenbacher Lager ihre neue Ausbildung bei toom

begonnen. In den Bereichen "Baumarkt", "Garten" und "Logistik" legten die

Auszubildenden im Markt ihre entsprechenden Schwerpunkte. In der Zentrale werden

zudem Auszubildende zu Kaufleuten für Büromanagement und für das Groß- und

Außenhandelsmanagement, zum/zur Immobilenkauffrau/mann sowie zum/zur

Fachinformatiker:in ausgebildet. Und im Lager in Dietzenbach beginnen die beiden

Azubis ihre Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik.