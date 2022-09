Deutsche Umwelthilfe geht mit Klimaklage gegen Mercedes-Benz in die nächste Instanz

Stuttgart/Berlin (ots) -



- Geschäftsführende der DUH verlangen drastische Reduzierung der CO2-Emissionen

der Fahrzeuge und Verbrenner-Aus für Neuwagen spätestens 2030 bei dem Konzern

- Landgericht Stuttgart hat Klage in erster Instanz heute abgewiesen: Kläger

ziehen nun vor das Oberlandesgericht

- DUH führt Klimaklagen gegen mehrere Unternehmen auf Grundlage des wegweisenden

Klimaurteils des Bundesverfassungsgerichts



Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) geht mit ihrer Klimaklage gegen Mercedes-Benz in

die nächste Instanz. Die Geschäftsführenden der DUH als Kläger kündigten heute

an, vor das Oberlandesgericht Stuttgart zu ziehen. Zuvor hatte das Landgericht

Stuttgart die Klage gegen Mercedes-Benz in erster Instanz abgelehnt. Die DUH

fordert den klimagerechten Umbau von Mercedes-Benz insbesondere durch eine

drastische Reduzierung der CO2-Emissionen der Fahrzeuge im Einklang mit den

verbindlichen Regelungen des Pariser Klimaschutzabkommens und des deutschen

Klimaschutzgesetzes. Mercedes-Benz soll dazu unter anderem spätestens bis zum

Jahr 2030 den Verkauf klimaschädlicher Verbrenner-Neuwagen stoppen. Allein durch

die in 2021 verkauften Autos war der Konzern weltweit für 65,5 Millionen Tonnen

CO2 verantwortlich - mehr als Länder wie Finnland, Norwegen oder Portugal. Das

CO2-Restbudget, das Mercedes-Benz nach Berechnungen der DUH zusteht, ist bereits

dramatisch klein. Bleiben die Emissionen des Herstellers auf demselben Niveau

wie derzeit, müssten bereits 2026 die letzten Verbrenner vom Band laufen.