Mainz (ots) - Unternehmen in Deutschland vertrauen trotz des Ukraine-Kriegs,einer drohenden Energiekrise und der weiter schwelenden Corona-Pandemieweiterhin auf die Zahlungsfähigkeit ihrer Kunden. Im Jahr 2022 bieten 7 von 10Firmen ihren Abnehmern Zahlungsziele an. Jedoch berichten im Hinblick auf dieZahlungsdisziplin 65% (+6 Prozentpunkte) von Zahlungsverzögerungen in denvergangenen 12 Monaten. Das sind Erkenntnisse aus der jährlichen Befragung desKreditversicherers Coface zu Zahlungserfahrungen deutscher Unternehmen. Äußerstpessimistisch bewerten die Befragten die wirtschaftlichen Aussichten imkommenden Jahr. Zumal teilweise noch Altlasten aus der Coronakrise dieUnternehmen belasten.Von den befragten Unternehmen haben 71% ihren Kunden in den vergangenen 12Monaten Zahlungsziele eingeräumt. Zum selben Zeitpunkt des Vorjahres waren esnoch 74%. Hauptverantwortlich für diese Entwicklung sind Unternehmen, dieüberwiegend in Deutschland tätig sind. Von diesen bieten nur noch 68%Zahlungsziele an - während es bei exportorientierten Firmen ganze 81% sind. EineErklärung für dieses Phänomen könnten die längeren Lieferzeiten ins Auslandsein. "Man möchte ausschließen, dass die Rechnung den Kunden schneller erreichtals die Ware", sagt Coface-Volkswirtin Christiane von Berg. "Im Vergleich zumVorjahr ist die Anspannung leicht gestiegen. Die Unternehmen bleiben wachsam undversuchen nach wie vor, möglichst früh an ihr Geld zu kommen." Indiz dafürbleiben die kurzen Zahlungsfristen, die weiterhin die deutscheUnternehmenslandschaft dominieren. 90% fordern ihr Geld im Jahr 2022 innerhalbvon 60 Tagen. Die durchschnittliche Lieferantenkredit-Laufzeit beträgt wiebereits im Vorjahr 33 Tage. Zum Vergleich: In China betrug die Zahlungsfrist beider letzten Befragung im Schnitt 77 Tage.Groß- und Einzelhandel und Papierbranche ziehen Schrauben engerUm jeweils 6 Tage wurden die Zahlungsfristen im Groß- und Einzelhandel sowie imPapier- und Verpackungssektor im Vergleich zum Vorjahr verkürzt. "Gerade diePapier- und Verpackungsindustrie hat als ohnehin energieintensive Branche auchmit gestiegenen Rohstoffpreisen, beispielweise für Holz , Kartonagen oderAltpapier zu kämpfen, wie die Insolvenz des Toilettenpapierherstellers Hakleverdeutlicht. Hier möchte man jetzt offenbar die eigene Liquidität frühersicherstellen", sagt Christiane von Berg. Deutlich mehr Zeit zur Begleichung vonRechnungen haben 2022 die Kunden im Bereich Agrar- und Lebensmittel, hierverlängerte sich die Zahlungsfrist um mehr als eine Woche auf 36,2 Tage (+8,4Tage). Die mit Abstand großzügigste deutsche Branche ist der erstmals in die