Frankfurt am Main (ots)



- Moderne Schulinfrastruktur ist Voraussetzung für leistungsfähiges

Bildungssystem

- Hohe Bau- und Energiekosten stellen Kommunen vor Herausforderungen

- Unterschiede in der Betroffenheit der Kommunen nehmen weiter zu



Bildung ist eine zentrale Säule des Wohlstands und der Wettbewerbsfähigkeit

Deutschlands. Moderne, funktionstüchtige Schulgebäude sind eine wesentliche

Voraussetzung für ein leistungsfähiges Bildungssystem. Die seit Jahren hohen

Investitionsrückstände im Schulbereich geben deshalb Anlass zur Sorge. Zwar

haben die Städte, Gemeinden und Kreise in den vergangenen Jahren auf neue

Anforderungen durch Inklusion, Digitalisierung und die Erfordernisse der

Corona-Pandemie reagiert und auch ihre Investitionen für die Schulinfrastruktur

gesteigert, wie eine aktuelle Sonderauswertung von KfW Research auf Basis des

bundesweit repräsentativen KfW-Kommunalpanels anlässlich des Beginns des neuen

Schuljahrs zeigt. Doch die Kosten steigen schneller als die kommunalen

Investitionen es tun. Der bundesweite Investitionsrückstand im Bereich Schulen

lag laut KfW-Kommunalpanel zuletzt bei 45,6 Mrd. EUR im Jahr 2021 und entsprach

damit dem 4,7-fachen des kommunalen Jahresinvestitionsvolumen von 9,8 Mrd. EUR

im Bereich der schulischen Infrastruktur.





Neben den bereits seit geraumer Zeit steigenden Baupreisen verschärft diegegenwärtige Gas-Krise das Kostenproblem weiter: Auf die Schulgebäude entfälltein Großteil der kommunalen Gebäudeflächen, was hohe Energiekosten undentsprechende energetische Sanierungsbedarfe mit sich bringt. Im laufenden Jahrwollen die Kommunen 10,8 Mrd. EUR in Schulgebäude investieren.Zwar ist der Investitionsrückstand im vergangenen Jahr leicht gesunken (2020:46,5 Mrd. EUR), insgesamt hat er sich in den vergangenen fünf Jahren hingegentrotz aller Bemühungen kaum verändert. Schulgebäude zählen damit weiterhin zuden drei größten kommunalen Bedarfsfeldern neben Straßen undVerwaltungsgebäuden.Besorgniserregend ist dabei, dass die Unterschiede bei der Betroffenheit vonhohen Rückständen zwischen den Kommunen weiter zunehmen. So vermelden imKfW-Kommunalpanel 2022 rund 17 % der Kommunen einen gravierenden Rückstand beiden Schulgebäuden und damit ein Investitionsdefizit, das die kommunaleAufgabenwahrnehmung in diesem Bereich erheblich einschränkt. Dieser Wert hatsich in den vergangenen Jahren deutlich erhöht, denn im Jahr 2015 lag er nochbei nur 10 %. Gleichzeitig verharrt der Anteil der Kommunen, die im Bereich derSchulen keine oder nur geringe Investitionsrückstände wahrnehmen, auf einemnahezu unveränderten Niveau (47 % im Jahr 2015 gegenüber 45 % in der aktuellen