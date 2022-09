Ab in den Wald / Zusammen nachhaltig Kaffeesatz von Junge Die Bäckerei stärkt Bäume von Peter Pane (FOTO)

Hamburg (ots) - Die Restaurantkette Peter Pane und Junge Die Bäckerei sorgen mit

einem gemeinsamen regionalen Upcycling-Projekt für mehr Nachhaltigkeit. Dabei

bündeln die beiden Lübecker Unternehmen ihre Ressourcen. Unter dem Slogan "Junge

und Peter pflanzen für später" verwendet Peter Pane seit diesem Jahr den

Kaffeesatz der Bäckerei als natürliche und zusätzliche Nährstoffquelle für die

firmeneigenen Waldflächen in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Das

Ziel ist, die Bäume besser mit Nährstoffen zu versorgen und möglichst das

Wachstum zu beschleunigen sowie die Resilienz gegenüber Schädlingen zu steigern.



"Wir haben seit längerem intensiv nach einer sinnvollen Verwertung für die

erheblichen Mengen an Kaffeesatz gesucht", verrät Isabelle Junge,

Nachhaltigkeitskoordinatorin bei Junge Die Bäckerei. "Schließlich fallen in

unseren Bäckerei-Cafés jährlich viele Tonnen davon an." Werden diese entsorgt,

bleibt das wertvolle Potenzial des Rohstoffs ungenutzt. "Mit diesem

Upcycling-Projekt schließen Peter Pane und Junge diesen Verwertungskreis",

ergänzt die Ideengeberin und Initiatorin des Projekts.