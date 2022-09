Johne & Suleiman So sollte die Fitness- und Gesundheitsbranche mit fehlendem Personal und geringem Umsatz umgehen (FOTO)

Wien, Österreich (ots) - Magdalena Johne und Thawab Suleiman unterstützen mit

ihrer Agentur und Unternehmensberatung Johne & Suleiman Consulting und Marketing

GmbH Betriebe in der Beauty-, Fitness- und Gesundheitsbranche. Nicht nur helfen

sie ihnen bei der Gewinnung von Kunden und Mitarbeitern sowie bei der

Verarbeitung der Prozesse und Kundenkontakte - sie achten auch auf eine optimale

Vermarktung des Unternehmens und seines Angebots. In folgendem erfahren Sie in 6

Schritten, wie Unternehmen der Fitness- und Gesundheitsbranche ihren Umsatz

erhöhen und endlich das dringend benötigte Personal erreichen.



Der Fitness- und Gesundheitsmarkt ist hart umkämpft. Jedes Jahr kommen weitere

Betriebe hinzu, die über verschiedene Onlinemaßnahmen versuchen, potenzielle

Kunden zu erreichen und Personal zu beschaffen. Um den Anschluss nicht zu

verlieren, müssen Studiobetreiber die Konkurrenz ständig im Blick behalten. Wer

aus der Masse herausstechen möchte, braucht heutzutage mehr als nur einfaches

Onlinemarketing - dessen sind sich die Fitnessunternehmerin Magdalena Johne und

der Onlinemarketingexperte Thawab Suleiman sicher. Gemeinsam hat das

Unternehmerduo eine innovative Strategie entwickelt, die Unternehmen in der

Fitness- und Gesundheitsbranche dabei helfen soll, dem steigenden

Konkurrenzdruck standzuhalten.