A&M Unternehmerberatung So gelangen Handwerksbetriebe mit Digitalisierung zu mehr Kundenanfragen (FOTO)

Hannover (ots) - Die Digitalisierung hat besonders in kleinen Handwerksbetrieben

noch nicht ausreichend stattgefunden. Marvin Flenche und Alexander Thieme haben

sich auf Fachfirmen rund um das Haus spezialisiert. Die Gründer der A&M

Unternehmerberatung GmbH helfen den Unternehmen, durch Onlinemarketing mehr

Kundenanfragen zu generieren und Bewerbungen von qualifizierten Fachkräften zu

erhalten.



Auch heute noch setzen viele Unternehmen bei ihrer Werbung auf klassische

Maßnahmen wie Anzeigen in der Zeitung, Flyer oder Empfehlungen. Doch das ist

heute nicht mehr zeitgemäß. Die Welt und damit auch das Thema Marketing

verlagern sich mehr und mehr in die digitale Welt. Wer sich informieren will,

schlägt heute nicht mehr die Zeitung auf, sondern durchsucht das Internet.

Handwerksbetriebe, die auf lange Sicht nicht hinten herunterfallen möchten,

sollten nun auf den Zug der Digitalisierung aufspringen. Das Stichwort lautet

hier: Sichtbarkeit im Internet. Marvin Flenche und Alexander Thieme kennen die

Herausforderungen, die damit einhergehen und gründeten deshalb die A&M

Unternehmerberatung GmbH. Ihre Agentur hilft Handwerksbetrieben dabei, online

präsent zu sein. Bisher haben sie über 500 Kunden im deutschsprachigen Raum zu

mehr Erfolg verholfen.