Alle sieben Minuten wird ein potenzieller Cyberangriff identifiziert - das zeigt der jährliche Threat Hunting Report von CrowdStrike (FOTO)

Aachen (ots) - CrowdStrike (https://www.crowdstrike.de/) , ein führenderAnbieter von Cloud-basiertem Schutz von Endgeräten, Cloud-Workloads, Identitätenund Daten, veröffentlichte heute seinen vierten jährlichen Threat Hunting ReportNowhere to Hide: 2022 Falcon OverWatch Threat Hunting Report(https://www.crowdstrike.com/resources/reports/overwatch-threat-hunting-report/). Der globale Bericht zeigt einen rekordverdächtigen Anstieg vonHands-On-Angriffsversuchen um 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr sowiedeutliche Veränderungen bei den Angriffstrends und den Vorgehensweisen derAngreifer. Die Falcon OverWatch Threat Hunter haben mehr als 77.000 potenzielleAngriffsversuche identifiziert, was ungefähr einem Angriffsversuch alle siebenMinuten entspricht. Dabei handelt es sich um Fälle, bei denen durch eineproaktive, von Menschen geleitete, Bedrohungsjagd Angreifer aufgedeckt wurden,die in verschiedenen Phasen der Angriffskette aktiv bösartige Technikenangewendet haben. Dabei setzen sie alles daran, sich den autonomenErkennungsmethoden zu entziehen.Falcon OverWatch hat errechnet, dass die Breakout Time (also die Zeit, die einAngreifer im Durchschnitt benötigt, um von der anfänglichen Kompromittierung zuanderen Hosts innerhalb der Opferumgebung überzugehen) für eCrime-Angreifer auf1 Stunde und 24 Minuten gesunken ist - im Vergleich zu 1 Stunde und 38 Minuten,die Falcon OverWatch noch für den CrowdStrike Global Threat Report 2022(https://www.crowdstrike.de/ressourcen/reports/global-threat-report/)ermittelte. Darüber hinaus stellte das OverWatch-Team fest, dass bei etwa einemDrittel (30 %) dieser eCrime-Attacken der Angreifer in der Lage war, sich inweniger als 30 Minuten lateral zu bewegen. Diese Ergebnisse unterstreichen dieGeschwindigkeit und das Ausmaß, in dem Bedrohungsakteure ihre Taktiken,Techniken und Verfahren (TTPs) weiterentwickeln und in der Lage sind, selbst diefortschrittlichsten technologiebasierten Abwehrsysteme zu umgehen, um ihre Zieleerfolgreich zu erreichen."In den letzten 12 Monaten sah sich die Welt mit neuen Herausforderungenkonfrontiert, die durch wirtschaftlichen Druck und geopolitische Spannungenausgelöst wurden und eine Bedrohungslandschaft entstehen ließen, die sokompliziert wie nie zuvor ist", sagt Param Singh, Vice President, FalconOverWatch bei CrowdStrike. "Um dreiste Bedrohungsakteure auszubremsen, müssenSicherheitsteams Lösungen implementieren, die zu jeder Tages- und Nachtzeitproaktiv nach versteckten und fortschrittlichen Angriffen suchen. DieKombination der CrowdStrike Falcon-Plattform mit der Telemetrie, den Werkzeugen,der Threat Intelligence und dem menschlichen Einfallsreichtum der Falcon