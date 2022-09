Experte rät Wirtschaft zu "Schwarze-Schwäne-Strategie"

Frankfurt (ots) - Dr. Harald Schönfeld: "Jedes Unternehmen ist gut beraten, sich

auf den mehrfachen Worst Case vorzubereiten durch Resilienz, Redundanz und

Rationalisierung."



UNO-Denkfabrik: Produktions- und Lieferfähigkeit wichtiger als

Kostenführerschaft





Geplantes Buch "Business Transformation - Interim Manager berichten aus derPraxis". Autoren: Dr. Bodo Antonic, Udo Fichtner, Rudi Grebner, MichaelGutowski, Lothar Hiese, Eckhart Hilgenstock, Falk Janotta, Kirsten Klomfass,Stefan Löffler, Susanne Möcks-Carone, Manfred Richter, Rolf Marcus Schuss,Rainer Simko, Dr. Detlef Weber. Herausgeber: Dr. Harald Schönfeld, JürgenBecker, ca. 400 Seiten, ISBN 978-3-98674-009-2"Die Wirtschaft sollte sich auf eine Strategie der Schwarzen Schwänevorbereiten", rät Dr. Harald Schönfeld, Interim-Management-Experte bei derUNO-Denkfabrik Diplomatic Council und Geschäftsführer derInterim-Manager-Community United Interim. Er erläutert: "Ein 'Schwarzer Schwan'bezeichnet ein Ereignis, das so unwahrscheinlich erscheint, dass man es'eigentlich' ausschließt. In Europa waren stets nur weiße Schwäne bekannt undein 'Schwarzer Schwan' war der Inbegriff des Unmöglichen. Doch es gibt die auchTrauerschwan genannte Gattung in Australien und mittlerweile ganz vereinzeltauch in Europa. Eine Schwarze-Schwäne-Strategie bedeutet also, dass Unternehmendas scheinbar Unmögliche ins Kalkül ziehen."Der Experte benennt als Beispiele für die aktuellen "Schwarzen Schwäne":Pandemie, Lücken in den Lieferketten, Chipmangel, Krieg in Europa,Energieknappheit und Personalmangel. "Eine seriöse Planung kann nicht daraufvertrauen, dass all diese Probleme bald gelöst werden, sondern muss sich aufweitere noch gar nicht absehbare Herausforderungen einstellen", meint Dr. HaraldSchönfeld. Er sagt: "Wir erleben derzeit einen Ansturm auf Interim Manager, dieden Unternehmen helfen, ihre Abhängigkeiten zu erkennen, Schwachstellenauszumerzen und Notfallpläne zu entwickeln. Die traditionellenManagementstrukturen sind auf diese Aufgaben überhaupt nicht ausgerichtet, sodass Interim Manager als Feuerwehr benötigt werden."Als Abhilfe gegen "Schwarze Schwäne" rät der UNO-Experte zu einer dreigeteiltenStrategie, die sich auf Resilienz, Redundanz und Rationalisierung stützt.Resilienz bedeutet, dass ein Unternehmen auf seine Störanfälligkeit hindurchleuchtet wird, um die potenziellen Störstellen so weit wie möglich zureduzieren. Bei der Redundanz kommt es darauf an, auf möglichst keinem Sektornur von einem einzigen Zulieferer abhängig zu sein. Die Rationalisierung dientdazu, alle Produkte mit so wenigen Teilen wie möglich herstellen zu können und