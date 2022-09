Daniel Graf In diesen 5 Schritten gelangen Unternehmen zur TÜV-Zertifizierung (FOTO)

Berlin (ots) - Als Unternehmensberater hat sich Daniel Graf darauf

spezialisiert, Unternehmen bei der Vorbereitung auf den Erwerb von Prüfsiegeln

zu unterstützen. Durch seine Beratung gelingt es Unternehmen, Schwachstellen

aufzudecken und ihre internen Abläufe normgerecht anzupassen. Hier erfahren Sie,

wie der Experte seine Kunden in fünf Schritten zum gewünschten Erfolg führt.



Ganz gleich, in welcher Branche ein Unternehmen tätig ist - Kunden geben ihr

Geld am liebsten bei Anbietern aus, denen sie vertrauen. Ein von einer

unabhängigen Organisation wie dem TÜV vergebenes Prüfsiegel schafft Vertrauen

und stellt somit eine sinnvolle Investition dar. "Welche Zertifizierungen für

ein Unternehmen sinnvoll sind, hängt stark von dessen Unternehmensgegenstand ab

und von der Frage, an welcher Stelle die Außenwahrnehmung verbessert werden

soll", erläutert Unternehmensberater und ISO-Experte Daniel Graf.