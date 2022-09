BANGALORE, Indien, 13. September 2022 /PRNewswire/ -- Infosys (NYSE: INFY), einer der weltweit führenden Anbieter für digitale Dienstleistungen und Beratung der nächsten Generation, kooperiert mit Bpost. Ziel der Zusammenarbeit ist die Sicherung der Cloud-Umgebung des Unternehmens sowie der Aufbau einer hohen Cyber-Resilienz für dessen Postzustellungs- und Logistikdienste. Bpost ist das nationale Postunternehmen in Belgien sowie ein führender Postbetreiber und wachsender Paket- und Omni-Commerce-Logistikpartner in Europa. Die Postdienstleistungsbranche sieht sich aktuell mit komplexen Cyber-Bedrohungen konfrontiert. Um verdächtige Sicherheitsvorfälle zu erkennen und schnell darauf zu reagieren, stattet Infosys darüber hinaus gemeinsam mit Palo Alto Networks – einer weltweit führenden Organisation im Bereich Cyber-Sicherheit – Bpost mit entsprechenden Lösungen aus.

Infosys war in der Lage, die Cloud-Transformation von Bpost mithilfe seines maßgeschneiderten Cloud SecOps-Bereitstellungsmodell sicher zu beschleunigen. Das Modell nutzt die Vorteile der Infosys Cyber Next-Plattform und verbessert damit die Sicherheit der bei Bpost eingesetzten Azure- und AWS-Cloud. Die Vorteile umfassen unter anderem 24/7-Sicherheitsüberwachung, Sicherheitsanalysen, Threat Intelligence, fortschrittlichen Sicherheitskontrollen wie Endpoint Detection und Threat Response, Vulnerability Management und Deception Management. Um schnell auf Sicherheitsvorfälle zu reagieren, implementierte Infosys die Cortex XSOAR Lösung von Palo Alto Networks – diese bietet vollautomatische Reaktionspläne sowie KI-gestützte Prognosen und unterstützt Bpost dabei, ähnliche Bedrohungen in Zukunft zu verhindern. Palo Alto Networks stattet darüber hinaus Bpost mit neuen Sicherheitslösungen der nächsten Generation aus, um die Sicherheit dessen Cloud-Infrastruktur weiter zu stärken und die Kundenerfahrung zu verbessern.

Vishal Salvi, CISO & Head of Cyber Practice, Infosys: „Unsere Kunden zählen bei der Bereitstellung robuster Cyber-Sicherheitsfunktionen für geschäftskritische Cloud-Transformationen auf uns. Wir vereinen die Stärken des Portfolios von Palo Alto Networks und unsere eigenen servicebasierten Angebote – wir sind davon überzeugt, dass Bpost auf diese Weise in der Lage ist, in einer sich schnell verändernden Bedrohungslandschaft effektiv und effizient zu navigieren. Unsere Partnerschaft unterstützt das Unternehmen dabei die nächste Generation der Cyber-Sicherheit zu erreichen."