JPMORGAN stuft ProSiebenSat.1 auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 mit Blick auf die Komplettübernahme der Medienplattform Joyn auf "Overweight" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Joyn sei das Herzstück der Streaming-Strategie von ProSiebenSat.1, schrieb Analyst Daniel Kerven in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Die Integration von Joyn ermögliche eine verstärkte Interaktion mit und unter den Nutzern. Wichtig seien zudem die bestätigten Jahresziele der Mediengruppe - trotz konjunktureller Sorgen und trotz Energiekrise./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2022 / 10:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2022 / 10:45 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ProSiebenSat.1 Media Aktie an der Börse Tradegate hat ein Plus von +2,63 % auf 8,04EUR erreicht.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Daniel Kerven

Analysiertes Unternehmen: ProSiebenSat.1

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 20

Kursziel alt: 20

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m