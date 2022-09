--------------------------------------------------------------

Am 14. September 2022 feiert die DEG - Deutsche Investitions- undEntwicklungsgesellschaft mbH ihren 60. Geburtstag. Gegründet wurde sie vom Bund,um den Aufbau der Privatwirtschaft in Entwicklungsländern mitInvestitionskapital zu unterstützen. Heute engagieren sich rund 650 Beschäftigtevon Köln aus und an 18 Standorten weltweit dafür, private Unternehmen mitlangfristiger Finanzierung und Beratungsleistungen nachhaltig erfolgreich zumachen."Lösungen für Unternehmen in sich entwickelnden Märkten mit oft rasch änderndenRahmenbedingungen zu entwickeln, das ist seit Beginn Aufgabe und Anspruch derDEG," kommentiert Roland Siller, Vorsitzender der DEG-Geschäftsführung, ausAnlass des Jubiläums. "Globale Herausforderungen wie der Klimawandel, Megatrendswie die Digitalisierung und gestiegene Nachhaltigkeitsanforderungen machen eserforderlich, die Transformation konsequent anzugehen. Die DEG hat sichstrategisch so ausgerichtet, dass sie zukunftsorientierte Unternehmen aktiv inihren Transformationsprozessen begleiten wird. Wir werden uns dazu noch stärkerauf impactstarke sowie klimaschonende Vorhaben fokussieren."Die DEG ist seit 2001 ein Tochterunternehmen der KfW. Ihr aktuelles Portfoliobeläuft sich auf 9,2 Mrd. EUR, verteilt auf über 700 Investitionen in rund 80Ländern, vor allem in Afrika, Asien und Lateinamerika.Die Entwicklungswirkungen der von ihr mitfinanzierten Unternehmen sind einwichtiges Steuerungsinstrument der DEG. Bereits seit 2017 werden diese Wirkungenmit dem DERa (Development Effectiveness Rating) gemessen, das an den SustainableDevelopment Goals (SDGs) der UN orientiert ist.Eine Analyse des Portfolios von 2021 zeigt unter anderem auf, dass die von derDEG mitfinanzierten Unternehmen 2,8 Millionen Menschen beschäftigen und alleinim Jahr 2021 lokales Einkommen in Höhe von insgesamt 147 Milliarden Euroerwirtschaftet haben.2022 hat die DEG neue Finanzierungen etwa für energieeffizientes Recycling vonPET-Flaschen in Indien und nachhaltigen Ananas-Anbau in Costa Ricabereitgestellt. Ganz aktuell stellt sie der Access Bank Südafrika, einemTochterunternehmen der Access Bank Group, ein langfristigesLokalwährungsdarlehen in Höhe von 400 Mio. ZAR (rd. 23 Mio. EUR) zur Verfügung.Die Verträge wurden am 12. September 2022 in der DEG-Zentrale in Kölnunterzeichnet. Die Bank wird damit ihr Geschäft mit SME-Kunden weiter ausbauenund in den kommenden Jahren rund 700 neue Arbeitsplätze schaffen. Darüber hinausberät die DEG die Access Bank über ihre Business Support Services (BSS) beimAufbau eines Umwelt- und Sozialrisikomanagementsystems."Wir freuen uns, die Access Bank Group, mit der wir in Westafrika seit einigenJahren erfolgreich kooperieren, bei ihrer weiteren Entwicklung zu begleiten.Kundenorientiertes, unternehmerisches Denken und Handeln - das verbindet unserebeiden Unternehmen," so Roland Siller anlässlich der Vertragsunterzeichnung am12. September.Roosevelt Ogbonna, CEO Access Bank Group, ergänzt: "Access Bank und DEGverbindet das gemeinsame Ziel, Afrika durch Verbesserung der wirtschaftlichenChancen auf dem Kontinent, der Welt zu öffnen. Die KMU-Finanzierungsfazilität inder Lokalwährung ZAR für unsere südafrikanische Tochtergesellschaft erfüllt alleKriterien dafür. Sie ist wichtig für unsere Präsenz vor Ort und trägt dazu bei,unser Angebot als Bank zu stärken. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeitmit der DEG und danken der DEG für ihre Unterstützung".Anlässlich des DEG-Jubiläums ist eine neue Ausgabe des DEG- E-Papers erschienen.Es gibt vielfältige Einblicke in Aufgaben und Ziele des Entwicklungsfinanziererssowie die Zusammenarbeit mit Unternehmen:https://deginvest.foleon.com/deg/e-paper-2022/