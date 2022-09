EV Technology Group und MOKE International engagieren sich gemeinsam für das Canada SailGP Team beim France Sail Grand Prix

Toronto, ON (13. September 2022) – EV Technology Group Ltd. (das „Unternehmen“ oder „EV Technology Group“) (NEO: EVTG, OTCQB: EVTGF, DE: B96A) gibt gemeinsam mit MOKE International Limited („MIL“ oder „MOKE International“) bekannt, dass die beiden Unternehmen anlässlich des prestigeträchtigen France Sail Grand Prix, der am 10. und 11. September 2022 in Saint-Tropez stattfand, mit dem Canada SailGP Team zusammengearbeitet haben.