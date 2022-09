Call2Teams gewinnt 2022 SaaS Awards

Anfang des Jahres gab Dstny die Übernahme des führenden britischen Spezialisten für die Integration von Microsoft Teams, Qunifi, bekannt, der jetzt Dstny Automate heißt. Der SaaS-Award 2022 unterstreicht, dass die Einheit ein wesentlicher Bestandteil der Dstny-Strategie im Bereich der Geschäftsintegration ist und ein perfektes Beispiel dafür, wie Dstny den Endbenutzern einen geschäftlichen Mehrwert bietet, indem es gut mit anderen zusammenarbeitet.

Call2Teams ist eine Unified Communications as a Service (UCaaS)-Lösung, die von Dstny Automate (ehemals Qunifi) entwickelt und gepflegt wird. Mit umfassender Interoperabilität und kontinuierlicher Innovation bietet Call2Teams Sprach-, Telekommunikations- und IT-Partnern eine führende Go-to-Market-Lösung für Voice-Enabling Teams. Call2Teams verfügt über eine mandantenfähige, mehrstufige Abonnementverwaltung, ist von Microsoft zugelassen und bietet Verschlüsselung und Sicherheit auf Unternehmensniveau.

Für den diesjährigen SaaS-Lobpreis, der bereits zum siebten Mal vergeben wird, gingen Hunderte von Bewerbungen aus der ganzen Welt ein, darunter aus Amerika, Australien, Europa und dem Nahen Osten.

Jeannie Arthur, CEO von Dstny Automate, sagte: „Es ist eine unglaubliche Ehre, diesen internationalen SaaS-Award für das beste Kommunikation, Zusammenarbeit oder Konferenz Produkt zu gewinnen. In den letzten Jahren hat sich die Art und Weise, wie Unternehmen Technologien einsetzen, um Remote-, Heim- und Hybridarbeit zu ermöglichen, stark verändert. Wir sind stolz darauf, mit den größten globalen Kommunikations- und Kollaborationsunternehmen zusammenzuarbeiten, um Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, ihre Stimme überall einzusetzen - im Büro, im Außendienst, an der Front oder zu Hause. Es ist auch eine große Ehre, mit einem unglaublichen Team von Menschen zusammenzuarbeiten. Mit einem Team, das über acht Zeitzonen verteilt ist, bin ich stolz auf das, was wir heute leisten, und gespannt darauf, was wir morgen leisten werden."