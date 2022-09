München (ots) -



- Kooperation wird in der ADAC Fahrzeugwelt fortgesetzt

- Einheiten des Renault MEGANE E-Tech Electric noch in 2022 lieferbar

- Renault garantiert 9.570 Euro BAFA-Innovationsprämie



Die ADAC SE und Renault Deutschland setzen ihre erfolgreiche Leasing-Kooperation

fort und schaffen hierfür einen komplett neuen Rahmen: Das batterieelektrische

Topmodell von Renault, der MEGANE E-Tech Electric, wird ab sofort seinen Platz

im neuen "Brandspace" der ADAC Fahrzeugwelt beziehen.





Zu Sonderkonditionen für ADAC Mitglieder ist dieses Modell dort unterhttp://www.adac.de/fahrzeugwelt/marke/renault verfügbar. Als Vertreter der neuenGeneration von E-Autos ist es in der Lage, seinen 60-kWh-Batteriespeicherzeitgemäß schnell mit maximal 22 kW bei Wechselstrom (AC) oder mit bis zu 130 kWbei Gleichstrom (DC) zu laden. Zahlreiche Fahrerassistenz- undSicherheitssysteme stehen auf Wunsch zur Verfügung, die Innenausstattung und dasRaumangebot sind in der sportlichen Kompaktklasse überdurchschnittlich.Renault garantiert für noch kurzfristig verfügbare Einheiten des Megane E-TechElectric die Auszahlung der vollen Innovationsprämie in Höhe von 9.570 Eurobrutto für 2022. Dies gilt auch dann, wenn die Auslieferung ungeplant nach dem20. Dezember erfolgt und somit eine Zulassung und das Stellen eines Antrags bisJahresende unmöglich wird. Der Automobilhersteller reagiert damit auf diegeplante Anpassung der Förderrichtlinie mit reduzierten Beträgen für 2023.Markus Groiß, Geschäftsführer der ADAC Fahrzeugwelt, ist überzeugt: "Mit derumfassenden und neuartigen Präsentation des Renault MEGANE E-Tech Electric imBrandspace der ADAC Fahrzeugwelt zünden wir die nächste Stufe unserererfolgreichen Kooperation. ADAC Mitglieder profitieren von den klaren wiepreisgünstigen Konditionen und wir machen somit das Leasing - übrigens nicht nurfür E-Autos - zu einer sinnvollen Option bei der individuellenFahrzeugbeschaffung."Ralf Benecke, Marketingvorstand der Renault Deutschland AG, setzt auf dieEntwicklungschancen der langjährigen Kooperation: "Wir sind begeistert, miteinem so starken Partner wie der ADAC SE ein so starkes Fahrzeug wie den MEGANEE-Tech Electric exklusiv für deutsche Kunden und ADAC Mitglieder anbieten zukönnen. Der Auftritt im neuen Brandspace ist eine vielversprechende Fortsetzungunserer erfolgreichen Zusammenarbeit."Angetreten waren die beiden Partner Renault und ADAC SE schon im Jahr 2018, umden ADAC Mitgliedern den Einstieg in die E-Mobilität zu erleichtern. MitPrivatleasingangeboten für E-Autos des französischen Autoherstellers auf derBasis rechtssicherer und preiswerter Bedingungen setzte der Automobilclub einZeichen. Seine Mitglieder sind seither in der Lage über das Leasing mitSonderkonditionen E-Fahrzeuge für eine gewünschte Laufzeit ohne Risikoauszuprobieren. Der Zuspruch entwickelte sich äußerst positiv, es wurden imRahmen der Kooperation bisher rund 10.000 Fahrzeuge bestellt, von denen bishermehr als 8000 ausgeliefert sind.ProduktangebotDas derzeitige Gesamtportfolio der ADAC Fahrzeugwelt ist unterhttps://www.adac.de/fahrzeugwelt online. Die jeweiligen Monatsraten sind anhandkonkreter Leasing- und Finanzierungsbeispiele ausgewiesen. Die Online-Bestellungüber die ADAC Fahrzeugwelt (https://www.adac.de/fahrzeugwelt/) erfolgtvollständig digital in nur 15 Minuten. ADAC Mitglieder profitieren bei derLeasing-Rückgabe zusätzlich von einem Schadensrabatt in Höhe von 300 Euro.Über die ADAC SEDie ADAC SE mit Sitz in München ist eine Aktiengesellschaft europäischen Rechts,die mobilitätsorientierte Leistungen und Produkte für ADAC Mitglieder,Nichtmitglieder und Unternehmen anbietet. Sie besteht aus 26 Tochter- undBeteiligungsunternehmen, unter anderem der ADAC Versicherung AG, der ADACFinanzdienste GmbH, der ADAC Autovermietung GmbH sowie der ADAC Service GmbH.Als wachstumsorientierter Marktteilnehmer treibt die ADAC SE die digitaleTransformation über alle Geschäfte voran und setzt dabei auf Innovation undzukunftsfähige Technologien. Im Geschäftsjahr 2020 hatte die ADAC SE rund 2900Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erzielte einen Umsatz von 1,026 Mrd. Euro.Pressekontakt:ADAC SE UnternehmenskommunikationAlexander MachowetzT 089 76 76 5842mailto:alexander.machowetz@adac.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/122834/5319756OTS: ADAC SE