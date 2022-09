Eine aktuelle Marktstudie von ImmoScout24 belegt, dass derzeit 36 Prozentweniger Kaufinteressenten im Portal nachfragen und die Anzahl derImmobilienangebote um 46 Prozent gestiegen ist. Das bedeutet, eine Vielzahl vonKaufinteressenten - insbesondere junge Familien mit Durchschnittsgehalt oderdarunter - sehen aufgrund der vorgenannten Faktoren von einem Kauf ab, weil esfinanziell für sie nicht mehr tragbar ist.Kapitalanleger müssen demnach mit noch spitzerer Feder rechnen. Die gestiegenenZinsen wirken sich unmittelbar auf die Rendite aus. Um rentabel investieren zukönnen, muss der Preis sinken, da der Hebel der Mieterhöhung reguliert und zudemein sehr langsames Instrument der Gewinnsteigerung ist. Die Pläne derBundesregierung, die Mieterhöhungsmöglichkeiten durch geringereSanierungskostenumlage, Kürzung von KfW-Mitteln und weitere Mietendeckel zudrosseln, bremsen die Kauflust zusätzlich.Im Umkehrschluss merken auch Verkäufer, dass die Nachfrage zurückgeht. Dies kannbei überteuerten Immobilien oder schlechten Lagen dafür sorgen, dass esPreisanpassungen nach unten geben muss oder sogar gar kein Käufer gefunden wird.Da der Immobilienmarkt im Allgemeinen langsamer reagiert als der Finanzmarkt,machen sich diese Auswirkungen bisher erst leicht bemerkbar.Für Immobilienmakler ist es jetzt wichtig, die Verkäufer über die aktuelleMarktsituation aufzuklären und eine klare Bedarfsanalyse zu erstellen. In ihrsollten dessen Wünsche, Ziele und Bedürfnisse klar erfasst sein. Mit diesemWissen können Immobilienprofis den Verkäufer hinsichtlich der Zielvorstellungenfür die Immobilie beraten und darüber hinaus Wege aufzeigen, wie der Preis durcheine optimale Präsentation, Verkaufsvorbereitung oder auch effiziente

Berlin (ots) - Auch an den Immobilienmärkten hat die aktuelle Wirtschaftslage bereits Spuren hinterlassen. Die fetten Jahre mit stetig steigenden Immobilienpreisen sind wohl erst einmal vorbei. Ilka Vietz, Geschäftsführerin von eXp Realty Germany, Teil des weltweit ersten cloudbasierten Immobilienmaklerunternehmens, erklärt, wie sich die Entwicklungen im Immobilienbereich auf die einzelnen Marktteilnehmer auswirken. Die derzeitige Marktsituation im Immobilien- und Investmentbereich sorgt für große Unruhe. Die Kombination aus steigenden Zinsen, hohen Baupreisen, fehlenden Baumaterialien, gekürzten Förderungen und noch immer hohen Kaufpreisen verunsichert alle Marktteilnehmer. Hinzu kommen steigenden Lebenshaltungs- und Energiekosten, die sich deutlich im Geldbeutel bemerkbar machen und Kaufentscheidungen hinauszögern.

Immobilienmarkt in unruhigen Zeiten

Immobilienmarkt in unruhigen Zeiten Objekte in den USA, Italien und Spanien aktuell besonders gefragt

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer