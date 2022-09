JobRad veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht / Warum der Mobilitätsdienstleister als erstes Unternehmen in der Dienstradleasing-Branche seine Nachhaltigkeitsaktivitäten auf den Prüfstand stellt

Freiburg (ots) - JobRad hat sich in den vergangenen Jahren außergewöhnlich

entwickelt: Aus dem einstigen Start-up ist eine Unternehmensgruppe mit über 600

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geworden. Über 50.000 Arbeitgeber bieten

bereits Dienstradleasing mit JobRad an - mehr als fünf Millionen Beschäftige

erhalten so unkompliziert Zugang zu steuerlich geförderten Fahrrädern und

E-Bikes. "Indem wir Menschen aufs Rad bringen, setzt sich unser Unternehmen im

Kern für mehr Nachhaltigkeit ein - das ist seit jeher der Sinn unseres

Wirtschaftens", erklärt JobRad-Geschäftsführerin Andrea Kurz. "Wir möchten aber

auch über unsere Dienstleistung hinaus nachhaltig agieren, die Umwelt schonen

und die Gesellschaft positiv mitgestalten. Deshalb haben wir mit dem ersten

JobRad-Nachhaltigkeitsbericht eine Bestandsaufnahme gemacht: Wo können wir mit

unserem Engagement bereits gute Lösungsansätze vorweisen? In welchen Bereichen

müssen wir uns noch verbessern?"



"Wir wollen bis 2025 zum Leuchtturm für nachhaltige Dienstleistungen werden"