RTL Deutschland und Telekom nutzen 5G Network-Slicing zum ersten Mal für Live-TV

- TV-Premiere: Live-Interview über 5G Standalone der Telekom bei ntv

- 5G Network-Slicing vereinfacht mobile TV-Produktion

- RTL Deutschland und Telekom setzen Innovations-Partnerschaft fort



RTL Deutschland und die Deutsche Telekom haben zum ersten Mal Fernsehbeiträge

live über das 5G Standalone Netz der Telekom gesendet. Die Technologie nutzte

ntv für ein Live-Interview im Vorfeld der Tech-Messe Digital X in Köln. Um

hochwertiges Bewegtbild stabil und ruckelfrei zu übertragen, kommt ein

virtueller Netzabschnitt zum Einsatz. Dieser gewährleistet technisch die

notwendigen Bandbreiten. Das gilt selbst für stark ausgelastete Mobilfunkzellen.

Grundlage dafür ist das sogenannte Network-Slicing.





"5G mit Network-Slicing feiert TV-Premiere! Der neuste Mobilfunkstandardunterstützt dabei, datenintensive Videosignale in Echtzeit zu senden. Möglichmacht das 5G Network-Slicing. Mit den bisherigen Tests und dem erstenLive-Interview über 5G Network-Slicing bei ntv haben wir ein großes Etappenzielerreicht. Unsere Partnerschaft mit RTL Deutschland führen wir erfolgreichweiter. Gemeinsam arbeiten wir daran, Journalistinnen und Journalisten jetztnoch näher mit ihrem Publikum zu verbinden", sagte Claudia Nemat, im Vorstandder Telekom verantwortlich für den Bereich Technologie und Innovation."Unser Ziel ist es, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer sowie User von überallund zu jeder Zeit schnellstens und bestens zu informieren. 5G Network-Slicingist dabei ein wichtiges Werkzeug und stärkt so unseren unabhängigenJournalismus. Das 5G Standalone Netz der Telekom hat die hohen Ansprüche derTV-Produktion nochmal übertroffen. Das erlaubt unseren Journalistinnen undJournalisten, künftig diese Technologie auch im echten Sendebetrieb einzusetzen.5G Standalone und Network-Slicing ermöglichen zuverlässige Live-Schalten", sagteStephan Schmitter, Geschäftsführer RTL NEWS und Chief Journalistic ContentOfficer RTL Deutschland.Mobiler TV-Journalismus mit 5G Network-SlicingLive-Schalten von unterwegs bekommen im TV-Journalismus eine immer wichtigereBedeutung. 5G Standalone mit Network-Slicing wird dabei eine Schlüsselrollespielen. Videosignale so zu übertragen, steigert die Effizienz vonTV-Produktionen. Videos von hoher Qualität lassen sich künftig auch allein mitSmartphones und 5G Network-Slicing verlässlich in Echtzeit senden.Viele TV-Sender nutzen bisher Satelliten, um live auf Sendung zu gehen. Dafürkommen weniger flexible und teure Fahrzeuge zum Einsatz. Sie wiegen in der Regelmehr als 3,5 Tonnen. Alternativ wird ein Rucksack mit Sende-Einheit desHerstellers LiveU genutzt. Dieses Modul bündelt bisher bis zu achtMobilfunk-Karten. Dabei gelingt es nicht, bestimmte Eigenschaften fürVerbindungen festzulegen. In stark ausgelasteten Funkzellen kommt diesersogenannte "Best-Effort-Ansatz" über LTE an qualitative Grenzen. RTL Deutschlandnutzt für ihre Tests jetzt nur noch eine 5G-SIM Karte im LiveU-Rucksack. MitHilfe von Network-Slicing erreicht die Übertragung damit die gleiche Leistungund Qualität, bei gewährleisteter Upload-Geschwindigkeit. Sie stellt dasÜbertragen von Live-Videos in HD-Qualität sicher.Ruckelfreie Live-Bilder mit 5G Network-SlicingDie Technik-Teams haben bei Tests Videosignale von vier Kameras gleichzeitig undstabil in Echtzeit mit 5G Network-Slicing übertragen. Network-Slicing ist einezentrale Funktion von 5G Standalone, das von LTE unabhängige Netz. Es erlaubtmehrere, virtuelle Netzabschnitte anzulegen. Diese funktionieren unabhängigvoneinander. Sie befinden sich in einer einzigen Netz-Infrastruktur. DieTechnologie ermöglicht, dass die virtuellen Netzabschnitte unterschiedlicheDienstmerkmale erhalten. So lassen sie sich an individuelle Bedürfnisseanpassen.Mit Live-TV über 5G Network-Slicing legen RTL Deutschland und die Telekom denFokus ihrer Partnerschaft auch auf innovative Technologien. Die Zusammenarbeitergänzt die starke Kooperation bei RTL+ und MAGENTA TV.Hier geht's zum Video: https://www.n-tv.de/wirtschaft/RTL-und-Telekom-vereinfachen-mobile-TV-Produktion-article23584144.html