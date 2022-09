Bereits am 11.8.22 berichtete die Daimler Truck Holding (ISIN DE000DTR0CK8) zum zweiten Halbjahr und konnte den Absatz in Einheiten um 4 Prozent, den Konzernumsatz um 18 Prozent und das bereinigte Ergebnis (EBIT) um 15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal steigern. Die Orderbücher sind kontinuierlich gefüllt, der limitierende Faktor war laut CEO Martin Daum nicht die Nachfrage, sondern die Lieferkette. Inflationsbedingte Preissteigerungen konnten durchgesetzt werden, auch die After Sales Services entwickelten sich positiv. Für das laufende Jahr rechnet Daimler Truck mit steigenden Kosten, aber derzeit mit keiner Ausweitung der Lieferkettenprobleme und bestätigt die Jahresprognose. Wer den defensiven Einstieg sucht, greift zum passenden Zertifikat.

