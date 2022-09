Betrugsmasche "Fake-Inkasso" Wie man auf falsche Mahn-Schreiben reagiert

Berlin (ots) - Der BDIU warnt vor Mahn-Schreiben einer "Grada GmbH". Aktuell

melden sich viele Verbraucherinnen und Verbraucher bei dem Branchenverband, die

Briefe dieser Absenderin wegen eines angeblichen "Inkassoverfahrens" erhalten

haben. Auftraggeberin soll eine "Euromillions The Lottery Company Ltd." sein.

Verlangt werden Summen zwischen 500 und 600 Euro. Überweisungen sollen auf ein

Konto in Belgien erfolgen. Der BDIU stellt klar: "Es handelt sich hier um einen

eindeutigen Betrugsversuch."



So behauptet die Firma unter anderem, Mitglied im BDIU zu sein. "Das ist falsch,

wie sich durch einen Blick in unsere Mitgliederliste leicht überprüfen lässt",

stellt ein Sprecher des Verbands klar. "Es gibt auch kein Inkassounternehmen,

das unter diesem Namen im Rechtsdienstleitungsregister registriert ist."