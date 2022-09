Mit Dividendenaktien der Inflation begegnen - ING wählt nachhaltige Dividendenstrategie von Metzler Asset Management für Fonds-Aktion aus (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -



- Investition in dividendenstarke Qualitätstitel stabilisiert Aktienerträge

- Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten verbessert das

Rendite-Risiko-Profil

- Für ING-Kunden im Rahmen der Fonds-Aktion erhältlich



Seit dem 1. September 2022 ist auch der Metzler European Dividend Sustainability

Teil der Fonds-Aktion von ING, die 12 aktiv gemanagte Fonds mit Top-Ratings von

Morningstar umfasst. Kunden der ING haben die Möglichkeit, zu Sonderkonditionen

in ausgewählte Fondsstrategien mit gutem Track-Record zu investieren - auch via

Sparplan. "Wir freuen uns, dass der Metzler European Dividend Sustainability

durch seine bewährte Strategie, die umfassende ESG-Integration und seine

erfreuliche Entwicklung überzeugt, und von der ING in die jüngste Fonds-Aktion

aufgenommen wurde", kommentiert Oliver Schmidt, Deputy Chief Investment Officer

und verantwortlicher Portfoliomanager bei Metzler Asset Management.