Ein Blick auf den Kursverlauf seit dem Jahreswechsel zeigt eine Korrektur ausgehend von 106,34 US-Dollar auf ein Verlaufstief von 63,76 US-Dollar bis Mitte Juni. Nur wenig später erfolgte nach einer Stabilisierung in diesem Bereich ein Trendwechsel und führte das Papier vorläufig in den Bereich von rund 80,00 US-Dollar aufwärts. Am 200-Tage-Durchschnitt ist der Wert bislang aber noch nicht vorbeigekommen, nimmt aber schon wieder Anlauf auf diese Hürde und könnte mit etwas Glück und einem starken Momentum diesen Widerstandsbereich endgültig verlassen. Infolgedessen könnte das kürzlich aktivierte Kaufsignal wieder aufgenommen werden und weitere Gewinne hervorbringen.

EMA 200 im Test

Die letzten Wochen über hat sich die Oracle-Aktie am 200-Tage-Durchschnitt die Zähne ausgebissen, kurzzeitig musste der Wert sogar eine Konsolidierung darunter einstecken. Zu Beginn dieser Handelswoche zeigen sich aber wieder vermehrt Käufer in dem Papier und trieben die Notierungen an jene Hürde voran. Ein Ausbruch darüber könnte infolgedessen Aufwärtspotenzial an die Augusthochs um 80,00 US-Dollar freisetzen, darüber sogar an die Zwischenhochs aus März/April dieses Jahres um 84,52 US-Dollar. Spätestens ab 90,00 US-Dollar dürften aber wieder Gewinnmitnahmen folgen. Sollte das positive Chartbild durch einen Kursrutsch mindestens unter 72,20 US-Dollar negiert werden, müssten sich Investoren auf Abschläge zunächst auf 68,30 US-Dollar und darunter sogar die Jahrestiefs um 63,76 US-Dollar einstellen.