Patriot Battery Metals heißt Brett Grosvenor in der kürzlich ins Leben gerufenen Projektlenkungsgruppe willkommen, um die Erschließung des Lithiumkonzessionsgebiets Corvette voranzutreiben

Vancouver (British Columbia, Kanada), 13. September 2022 Patriot Battery Metals Inc. (TSX-V: PMET, OTCQB: PMETF, FWB: R9GA) („Patriot“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Projektlenkungsgruppe (die „PSG“) für das Projekt Corvette (das „Konzessionsgebiet“ oder das „Projekt“) ins Leben gerufen hat, die direkt dem Board of Directors des Unternehmens unterstellt sein wird. Die PSG wird aus Blair Way (CEO, President und Director), Ken Brinsden (Non-Executive Chairman), Darren L. Smith (Vice President of Exploration) und Brett Grosvenor, einem Entwicklungsspezialisten der Lithiumbranche, bestehen. Der Zweck der PSG besteht darin, das Board of Directors bei der Sicherstellung zu unterstützen, dass das Unternehmen einen gut strukturierten, praktischen und effizienten Explorations- und Erschließungsansatz für den Lithiumpegmatit im Konzessionsgebiet Corvette anwendet.

Insbesondere wird die Projektlenkungsgruppe das Board of Directors bei der Erfüllung seiner Aufsichtspflichten hinsichtlich Folgendem unterstützen:

- Sicherstellung der Umsetzung von erstklassigen Explorations-, Erschließungs- und Betriebspraktiken

- Sicherstellung der Beauftragung der geeignetsten Berater während der gesamten Weiterentwicklung und Erschließung des Projekts

- Alle technischen Angelegenheiten in Zusammenhang mit der Exploration, der Erschließung, der Genehmigung, der Errichtung und dem Betrieb des Unternehmens

Blair Way, President, CEO und Director des Unternehmens, sagte: „Ich freue mich, die Gründung dieser Projektsteuerungsgruppe und Brett als Teil unseres Teams bekannt zu geben. Brett bringt jede Menge Know-how bei der Entwicklung und Umsetzung von Hartgestein-Lithiumprojekten mit ein und wird dazu beitragen, die vom Unternehmen angestrebte intensive Weiterentwicklung des Konzessionsgebiets Corvette zu ermöglichen. Wir müssen alle Aspekte der Weiterentwicklung dieses Konzessionsgebiets mittels Exploration, Lagerstättendefinition und des gesamten Erschließungszyklus antizipieren und planen, um das Endziel einer aktiven Mine und Produktionsanlage zu erreichen.“

Brett Grosvenor fügte hinzu: „Ich war an einer Vielzahl von Lithium-Hartgesteinsprojekten in allen Teilen der Welt beteiligt und bin der Auffassung, dass das Projekt Corvette aufgrund seines potenziellen Umfangs zu einer der größten kommerziell machbaren Hartgestein-Lithiumentdeckungen der Welt werden könnte. In Kombination mit den hervorragenden metallurgischen Testergebnissen, die kürzlich veröffentlicht wurden, und dem Kaliber des Managementteams weist Patriot das Potenzial auf, ein bedeutsamer Akteur auf dem Lithiummarkt zu werden. Aus diesen Gründen konnte ich mir die Gelegenheit nicht entgehen lassen, mit dem Team von Patriot zusammenzuarbeiten, während es sich auf diese aufregende Reise begibt.“

Herr Grosvenor kann bei der Entwicklung und Durchführung von Mineralienverarbeitungs-, Energie- und Infrastrukturprojekten in allen Teilen der Welt eine Branchenerfahren von über 25 Jahren vorweisen, insbesondere in Australien, Asien, Europa sowie Nord- und Südamerika. Er hatte maßgeblichen Anteil an der Erschließung mehrerer bemerkenswerter Lithiumprojekte wie Greenbushes, Pilgangoora und James Bay, um nur einige zu nennen. Als Director der Primero Group in Perth in Australien war er in den vergangenen zehn Jahren maßgeblich an der strategischen Positionierung von Primero als einer der führenden Lithiummineralienverarbeitungs- und -technikgruppen der Welt beteiligt.

Herr Grosvenor besitzt ein Bachelor-Diplom in Mechanical Engineering sowie ein MBA-Diplom. Er fungiert zurzeit als Executive Chairman von Firetail Resources, Non-Executive Director des an der ASX notierten Perpetual Resources Ltd. und von Firebird Metals Limited und gehört der Western Australian Industry Consultation Group for Battery and Critical Minerals an.

Das Unternehmen hat Herrn Grosvenor 250.000 Aktienoptionen gewährt, die zu einem Preis von 9,00 CAD ausgeübt werden können und bei einer vierjährigen Gültigkeit sofort ausgegeben werden. Die Aktienoptionen werden gemäß dem Aktienoptionsplan des Unternehmens gewährt und unterliegen dessen Bestimmungen.

Über Patriot Battery Metals Inc.

Patriot Battery Metals Inc. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten gerichtet ist, die Batterie-, Basis- und Edelmetalle enthalten.

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist das zu 100% im Unternehmensbesitz befindliche Konzessionsgebiet Corvette, das sich in der Nähe der Trans-Taiga-Straße und des Stromleitungskorridors in der Region James Bay in Québec befindet. Das Landpaket beherbergt ein beträchtliches Lithiumpotenzial, das durch den Spodumen- Pegmatitkorridor CV5-1 mit Bohrabschnitten von 1,22 % Lithiumoxid (Li2O) und 138 ppm Tantalpentoxid (Ta2O5) über 152,8 m (CV22-030) und 2,22 % Lithiumoxid und 147 ppm Tantalpentoxid über 70,1 m, einschließlich 3,01 % Lithiumoxid und 160 ppm Tantalpentoxid über 40,7 m (CV22-017), hervorgehoben wird. Außerdem beherbergt das Konzessionsgebiet den Trend Golden Gap mit Stichproben von 3,1 bis 108,9 g/t Au aus Ausbissen und 10,5 g/t Au über 7 m im Bohrloch, sowie den Trend Maven mit 8,15 % Cu, 1,33 g/t Au und 171 g/t Ag in Ausbissen.

Das Unternehmen besitzt außerdem sämtliche Eigentumsanteile am Goldkonzessionsgebiet Freeman Creek in Idaho (USA), das zwei aussichtsreiche Goldprospektionsgebiete beherbergt - das Prospektionsgebiet Gold Dyke mit einem Bohrlochabschnitt aus dem Jahr 2020 von 4,11 g/t Au und 33,0 g/t Ag über 12 m sowie das Prospektionsgebiet Carmen Creek mit Oberflächenergebnissen einschließlich 25,5 g/t Au, 159 g/t Ag und 9,75% Cu.

Zu den weiteren Liegenschaften des Unternehmens zählen das Lithium-Gold-Konzessionsgebiet Pontax (QC) und das Lithiumkonzessionsgebiet Hidden Lake (Northwest Territories), an dem das Unternehmen eine 40-%-Beteiligung besitzt, sowie mehrere andere Aktiva in Kanada.

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an uns unter info@patriotbatterymetals.com oder

unter der Telefonnummer +1 (604) 279-8709 oder besuchen Sie unsere Webseite unter www.patriotbatterymetals.com.

Für das Board of Directors

„BLAIR WAY“

Blair Way, President, CEO & Director

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie „wird“, „kann“, „sollte“, „antizipiert“, „erwartet“ und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind die Ergebnisse weiterer Explorationen und Tests sowie andere Risiken, die von Zeit zu Zeit in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen beschrieben werden, die unter www.sedar.com abrufbar sind. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendeten Annahmen als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, erheblich von den vorhergesagten abweichen. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen können sich, auch wenn sie vom Management des Unternehmens zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen wird alle darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aktualisieren oder öffentlich revidieren, sofern dies nach geltendem Recht ausdrücklich erforderlich ist.

Keine Wertpapieraufsichtsbehörde oder Börse hat die Angemessenheit oder Richtigkeit des Inhalts dieser Pressemitteilung überprüft und übernimmt keine Verantwortung dafür.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Die Patriot Battery Metals Aktie an der Börse Tradegate hat ein Plus von +1,95 % auf 5,24EUR erreicht.