Sterbefallzahlen im August 2022 um 11 % über dem mittleren Wert der Vorjahre

WIESBADEN (ots) - Im August 2022 sind in Deutschland nach einer Hochrechnung des

Statistischen Bundesamtes (Destatis) 85 542 Menschen gestorben. Diese Zahl liegt

11 % oder 8 156 Fälle über dem mittleren Wert (Median) der Jahre 2018 bis 2021

für diesen Monat. Im Gegensatz zu den beiden Vormonaten war die Tendenz sowohl

bei Sterbefällen insgesamt als auch bei den COVID-19-Todesfällen im August

wieder rückläufig. Jedoch waren die Sterbefallzahlen auch in allen Augustwochen

weiterhin deutlich höher als in den Vorjahren.



In welchem Ausmaß COVID-19, die hohen Temperaturen und weitere Gründe zu den in

diesem Sommer deutlich erhöhten Sterbefallzahlen beitragen, können erst die

später vorliegenden Ergebnisse der Todesursachenstatistik zeigen. Dass im Zuge

von Hitzewellen die Sterbefallzahlen ansteigen, ist ein Effekt, der bereits in

den Vorjahren beobachtet wurde - allerdings nicht über einen so langen Zeitraum

wie in diesem Jahr.