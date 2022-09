JMVision gewinnt passgenaue, qualifizierte Fachkräfte für Handwerks- und Industriebetriebe (FOTO)

Hechingen (ots) -



JMVision ist eine Spezialagentur aus Hechingen, die Betrieben dabei hilft ihre

offenen Stellen zu besetzen und das ohne Zeitungswerbung, Headhunter oder

Zeitarbeitsfirmen. Der Fokus liegt dabei auf dem Recruiting über soziale

Netzwerke. Mit den eigenen Verfahren erreicht JMVision auf diesem Weg rund 80%

der potenziellen Kandidaten.



Das Problem des Fachkräftemangels ergibt sich seit den 2020er Jahren durch die

Vollbeschäftigung in beinahe allen Branchen und Gewerken. Begehrte Fachkräfte

sind zwar zu finden, in der Regel sind diese aktuell aber angestellt.





Sie sind mit Maßnahmen des konventionellen Recruitings nicht mehr zu erreichen.Das wären Anzeigen in Tageszeitungen und Internetportalen oder die Vermittlungüber das Arbeitsamt. Letzteres kommt für aktuell angestellte Fachkräfte ohnehinnicht infrage, sie melden sich dort gar nicht. In Tageszeitungen und auchOnline-Jobbörsen suchen sie selbst eher nicht nach einem neuen Arbeitgeber,weil sie vor der Informationsfülle der vielen Stellenanzeigen zurückschrecken.Auch die Betriebe sind hier durch die Menge an Anzeigen nur einer von vielen.Allerdings tauschen sich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer rege in sozialenNetzwerken aus. Dort spricht sie JMVision an - mit einer beträchtlichenErfolgsquote. Nach eigenen Angaben erreicht der Dienstleister über sozialeMedien 8 von 10 Fachkräften, die im Einzugsgebiet des Kunden tätig sind. DiePartner von JMVision sind Unternehmen, die händeringend nach neuen Fachkräftensuchen."Die meisten Betriebe fangen aus der Not heraus an, den nächstbesten Bewerbereinzustellen. Auf dem freien Markt gibt es aber einfach niemanden. Durch unsereMethode haben unsere Kunden wieder eine Auswahl an qualifizierten Fachkräftenund können dann wirklich den Besten einstellen, der auch in das Unternehmenpasst.", führt Marwin Gfrörer, Geschäftsführer der JMVision GmbH, weiter aus.Der Fachkräftemangel in Deutschland hat sich spätestens ab 2015 angedeutet. Mitanziehender Konjunktur wurden qualifizierte Mitarbeitende immer rarer, dieeigentlich aus dem Nachwuchs stammen sollten. Hier macht sich nun derdemografische Wandel bemerkbar. Die Ausbildungszahlen sinken aufgrund der sehrgeburtenschwachen Jahrgänge ab den 2000er Jahren. Wenn es inzwischen aufnatürlichem Weg zu wenig neue Fachkräfte gibt, müssen sich Unternehmen demWettbewerb um Fachkräfte stellen. Eine Maßnahme ist das Employer Branding, alsodie Positionierung als attraktive Arbeitgebermarke. Auf diesem Feld ist