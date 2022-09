Żabka präsentiert neuen Eko Smart Shop

Żabka Eko Smart setzt die Projekte fort, die das Unternehmen seit 2020 umsetzt, als das erste Geschäft mit 100 % Ökostrom in Warschau eröffnet wurde. Der nächste Schritt war die Eröffnung von Żabka Smart in Poznań im April 2022 – ein Probelauf für technologische Lösungen, die die Arbeit der Franchisenehmer und ihrer Mitarbeiter erleichtern.

POZNAŃ, Polen, 13. September 2022 /PRNewswire/ -- Während des Wirtschaftsforums in Karpacz stellte Żabka Polska eine neue Art von Geschäft vor – Eko Smart, das nachhaltige Lösungen mit neuen technologischen Entwicklungen kombiniert. Das erste Geschäft dieser Art wird in Poznań eröffnet, drei weitere sollen folgen.

„Żabka Eko Smart wimmelt von innovativen technologischen Lösungen auf der Grundlage von KI, die mit den Verkäufern zusammenarbeiten und kommunizieren und bestimmte Aufgaben vor Ort übernehmen. Der Betrieb dieser Art von Shop ist für Franchisenehmer sehr intuitiv und produktiv", so Adam Manikowski, Vizepräsident und Geschäftsführer.

„Żabka hat bereits seit einigen Jahren eine ESG-Strategie. Als Teil der 4. Säule, Green Planet, konzentrieren wir uns hauptsächlich auf zwei Bereiche: Kohlendioxidreduzierung und Kreislaufwirtschaft. Zur Dekarbonisierung unserer Wertschöpfungskette setzen wir z. B. auf grüne Energie, grünen Transport und innovative Ladenlösungen, die die Emissionen senken. Ebenso wichtig ist es, auf eine Kreislaufwirtschaft hinzuarbeiten", betonte Anna Grabowska, Vizepräsidentin des Vorstands für Verbraucherstrategie.

Żabka führte in der gesamten Kette neue Lösungen ein, die zu einer Verringerung der Treibhausgasemissionen um über 1300 Tonnen CO₂ und einer Senkung des Energieverbrauchs um fast 261 MWh führten. „Unser Hauptsitz, unsere Logistikzentren und 50 % der Geschäfte werden mit grüner Energie versorgt. Wir suchen auch nach Lösungen wie EKOmaty – Maschinen, die gebrauchte Flaschen und Dosen sammeln, die wir wiederverwerten und alle Flaschen für unsere Marken herstellen, wodurch wir einen um 33 % geringeren CO₂-Fußabdruck erreichen", erklärte Grabowska.

Żabka Eko Smart in Poznań nutzt eine der weltweit ersten Perowskit-Installationen – diese revolutionäre Technologie versorgt die Preisschilder und ist in die Jalousien integriert. Der Shop ist mit ferngesteuerten Beleuchtungssystemen und intelligenten Ladensteuerungslösungen ausgestattet, der Kaffeemaschinenbereich ist mit Fliesen aus Kaffeesatz und -schalen ausgekleidet, die geschlossenen Kühlschränke sind mit Hanfwollmatten isoliert und in den Tiefkühltruhen sind Glykol-Regalkühler installiert. „Wir betrachten dieses Format als ein Labor, das als Grundlage für ausgewählte Lösungen dienen wird, die in der gesamten Kette umgesetzt werden", so Manikowski.