1.HJ 2022: Durch Wegfall der Umsätze mit Corona-Schnelltests erwartungsgemäß rückläufige Umsatz- und Ergebnisentwicklung, Ergebnisprognose bestätigt, Kursziel nach Anhebung risikolosen Zinssatzes auf 37,55 EUR (bisher: 49,00 EUR) reduziert; Rating: KAUFEN

Wie erwartet, weist die HAEMATO AG im ersten Halbjahr 2022 mit einem Rückgang der Umsatzerlöse um 20,2 % auf 120,97 Mio. EUR (VJ: 151,53 Mio. EUR) eine insgesamt rückläufige Geschäftsentwicklung auf. Hauptverantwortlich dafür ist der Wegfall der Umsätze aus dem Vertrieb von Covid-19-Laientests, die insbesondere im ersten Halbjahr 2021 zu einer außerordentlichen Umsatzsteigerung geführt hatten. Aufgrund des Überangebotes am Markt hatte das HAEMATO-Management Mitte des vergangenen Geschäftsjahres den Vertrieb von Antigen-Schnelltests aufgegeben. Nach Unternehmensangaben wurden damit in der Vorjahresperiode Umsatzerlöse in Höhe von rund 25 Mio. EUR erwirtschaftet, womit in der bereinigten Darstellung lediglich ein Umsatzrückgang in Höhe von 4,4 % verbleibt.

Der Ergebnisrückgang im Zusammenhang mit dem Wegfall der Corona-Selbsttests hatte in Summe zu einem Rückgang des EBIT auf 4,39 Mio. EUR (VJ: 7,23 Mio. EUR) geführt. Dass aber die HAEMATO AG mit dem Erwerb der M1 Aesthetics GmbH und der Konzentration auf margenstärkere Produkte im Specialty Pharma- Bereich ein spürbar höheres Rentabilitätsniveau aufweist, wird anhand des Vergleiches mit den vorhergehenden Halbjahren ersichtlich. Im ersten Halbjahr 2020 wurden mit einem EBIT in Höhe von 1,23 Mio. EUR und einer EBIT-Marge in Höhe von 1,1 % deutlich niedrigere Werte erreicht.

Mit Veröffentlichung des Halbjahresberichtes hat das Management der HAEMATO AG die im Geschäftsbericht 2021 publizierte Guidance bestätigt. Zumindest auf EBIT-Ebene geht der Vorstand davon aus, unverändert eine Bandbreite von 8 bis 10 Mio. EUR erreichen zu können. Die Umsatz-Guidance, die im Geschäftsbericht 2021 in einer Bandbreite von 250 bis 280 Mio. EUR in Aussicht gestellt war, wurde im aktuellen Halbjahresbericht nicht mehr konkret erwähnt.



Rating: Kaufen

Analyst: GBC

Kursziel: 37,55 Euro