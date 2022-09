NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ocado nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal und einer Umsatzwarnung auf "Hold" mit einem Kursziel von 875 Pence belassen. Die zum dritten Mal in diesem Jahr gesenkten Zielvorgaben zeigten, dass sich die Verbraucher in der Post-Pandemie-Zeit an eine hohe Inflation anpassten, schrieb Analyst Giles Thorne in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Hinzu kämen aus Sicht des Online-Lebensmittelhändlers hohe Kosten für Energie und Trockeneis. Für das Jahr sei nun mit einem Verlust zu rechnen, für die Aktien dürfte es an diesem Mittwoch folglich ein schwieriger Tag werden, prognostizierte Thorne./bek/gl

Die Ocado Group Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -11,83 % auf 8,20EUR erreicht.