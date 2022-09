Berlin (ots) - Die Umwelt- und Klimakrise hat längst die deutsche Wirtschaft

erfasst. Wie stark sind die Unternehmen von Erderwärmung und Ressourcenknappheit

betroffen? Welche konkreten Maßnahmen ergreifen sie, um nachhaltiger zu

wirtschaften? Was erwarten die Unternehmen von der Politik? Und nicht zuletzt:

Welche Rolle spielt aktuell der Krieg in der Ukraine auf dem Weg zu mehr Umwelt-

und Klimaschutz? Diese und weitere Fragen beantwortet eine Studie des

TÜV-Verbands, für die 500 Unternehmen zum Thema Nachhaltigkeit repräsentativ

befragt wurden.



Die Ergebnisse der Studie und unsere Empfehlungen für eine nachhaltige

Transformation der Wirtschaft stellen wir bei einer Online-Pressekonferenz vor,

zu der wir Sie herzlich einladen:





Zeit: Dienstag, 20. September 2022, 11.00 Uhr

Ihr Gesprächspartner ist:

Prof. Dr.-Ing. Axel Stepken, Präsident des TÜV-Verbands und CEO TÜV SÜD