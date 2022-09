Geld sparen beim Reisen

Aktuell ist wieder Reisezeit. Das Wetter in Deutschland ist trocken und viele sehen sich nach ein paar Wochen am Strand. Was viele nicht wissen: Gerade beim Reisen könnt ihr viel Geld sparen, wenn ihr ein paar kleine Tricks berücksichtigt.

Zunächst einmal könnt ihr die Buchung eurer Flüge auf bestimmte Tage legen. Am Dienstag oder Samstag sind die Flugpreise zahlreichen Studien zufolge am günstigsten. Wer hier bucht, kann bis zu 20 Prozent günstiger fliegen. Auch bei Hotels sind Einsparungen möglich. Wer auf Reisen gerne neue Leute kennenlernt, kann z.B. bei AirBnB ein Privatzimmer mieten. Das ist meistens günstiger als eine gesamte Unterkunft oder ein Hotelzimmer. Wer noch weitergehen möchte, kann über Couchsurfing kostenlos bei Locals auf der Couch oder im Gästezimmer schlafen.

Das Attraktive an einer Ferienwohnung ist zudem, dass selbst gekocht werden kann. Auch an dieser Stelle lassen sich pro Tag gerne einmal (je nach Reiseland) 30-40 Euro sparen. Außerdem muss nicht immer in der Hauptsaison gereist werden. In der Nebensaison sind Flüge und die Unterkunft meistens günstiger. Es gibt zudem zahlreiche Reiseziele in Europa, die sehenswert sind. Es muss ja nicht immer die exotische Reise nach Hawaii sein - auf Madeira gibt es einen ähnlichen Lifestyle für einen Bruchteil der Reisekosten. In der aktuellen Zeit gilt es, flexibel zu bleiben. Niemand muss seinen Standard nicht senken.

Lebensmittel retten und Budget schonen?

Wer heutzutage einkaufen geht, merkt relativ schnell, dass sich die Inflation nach und nach auch auf unsere Lebensmittelpreise auswirkt. Eine Möglichkeit, Geld beim Einkaufen zu sparen, ist es, Foodsharing zu unterstützen.

Und so funktioniert es: Auf Plattformen wie Foodsharing.de kann sich jeder anmelden und nach der Registrierung bei Supermärkten in der Umgebung Lebensmittel abholen, die ansonsten im Müll gelandet wären. Dabei handelt es sich keineswegs um schlechte Lebensmittel, sondern nur um solche, die ab morgen das Mindesthaltbarkeitsdatum überschreiten. Diese sind weiterhin gut und unbedenklich.

Eine weitere Möglichkeit ist das Nutzen von Apps wie z.B. Too Good To Go. Mit dieser App können Nutzer Lebensmittel zu deutlich niedrigeren Preisen kaufen. Aktuell nutzen auch viele Hotels die App, um Lebensmittel vom Frühstücksbuffet zu retten. Nutzer der App erhalten aktuell für vier Euro ein großes Brunch-Paket bei zahlreichen Hotels in sämtlichen Städten.

Außerdem sollten wir alle anfangen, mehr zu kochen. Wer selbst kocht, spart in der Regel eine Menge Geld. Gerade, wer täglich in der Mittagspause ins Restaurant geht, kann mit einem eigenen Lunch das Bankkonto schonen - und auch das ohne Verzicht auf Lebensqualität, ganz im Gegenteil.

Tipps für weniger Kosten im Haushalt

Auch im Haushalt lässt sich einiges an Geld sparen. Wer über 20 Minuten heiß duscht, sollte sich nicht wundern, wenn die Gas-Rechnung im kommenden Jahr das Bankkonto leerfegt. Wir alle sollten beim Duschen effizienter sein - fünf Minuten genügen und das Wasser muss nicht immer heiß sein. Tatsächlich sind kalte Duschen sogar gesund für das Immunsystem und schützen vor Erkältungen, da sie den Kreislauf auf Trab bringen.

Auch bei Strom kann gespart werden. Lampen sollten auf LED umgestellt werden, der Fernseher komplett ausgeschaltet werden (kein Standby-Modus) und im Winter sollte möglichst effizient gelüftet werden (Stoßlüften am Morgen und Abend). Eine Möglichkeit, die viele Menschen aktuell nutzen, ist das Untervermieten von Wohnraum, wenn sie im Urlaub (oder unterwegs) sind. Über AirBnB kann jeder seine/ihre Wohnung schnell untervermieten und sich so ein kleines finanzielles Polster aufbauen. Damit kompensieren viele Haushalte auch die steigenden Nebenkosten.

Bonustipp: Anbieter von Strom- und Gasverträgen sowie auch Versicherungen regelmäßig prüfen. Einmal im Jahr sollte jeder die eigenen Verträge auf den Prüfstand stellen und nach kostengünstigeren Policen suchen.

Sparraten erhöhen und Kurskorrekturen nutzen

Wer sich die obigen Tipps zu Herzen nimmt, wird nicht von heute auf morgen reich. Aber die monatliche bzw. die jährliche Sparrate kann deutlich erhöht werden. Alleine der Wechsel eines Strom- und Gas-Vertrags kann bis zu 400 Euro im Jahr Budget für Investments freiräumen. Wir alle sollten dieses Potenzial nutzen.

Das neue Kapital sollte gerade in diesen turbulenten Phasen in ein breit gestreutes Portfolio investiert werden. Wir bei easyfolio bieten unseren Anlegern verschiedene Modelle zur Portfolioallokation, die sich an das jeweilige Risikoprofil unserer Kunden anpasst. Wir setzen auf globale ETFs und eine Streuung über verschiedene Regionen und Anlageklassen.