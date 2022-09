Recharge Resources erweitert sein Senior Advisory Board mit Finanzexperten von Battery Metals

Vancouver, BC, Kanada – 13. September 2022 - Recharge Resources Ltd. („Recharge“ oder das „Unternehmen“) (RR: CSE) (RECHF: OTC) (SL5: Frankfurt) gibt bekannt, dass das Unternehmen den Mitgründer und ehemaligen CFO von International Battery Metals Ltd. IBAT:CSE (ehemals Rheingold Exploration Corp, RGE:CSE), Herrn Richard Robins, in sein Senior Advisory Board berufen hat, damit er das Unternehmen bei der Deal-Strukturierung, Fusionen und Übernahmen und strategischen Partnerschaften berät. International Battery Metals Ltd. ist ein Lithiumexplorations- und -extraktionstechnologieunternehmen mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von rund 555 Mio. $.

Herr Robins ist ein Finanzexperte mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung im Bankwesen, der Finanztechnologie (FinTech) und bei Bergbau- und börsennotierten Unternehmen. Er hatte progressive Führungspositionen bei TD Bank, Citibank, Peoples Trust Company und der Vancouver City Savings Credit Union inne. Herr Robins war CFO bei International Battery Metals Ltd. (ehemals Rheingold Exploration Corp.) (IBAT:CSE) mit einer Marktkapitalisierung von 555 Mio. $), ein Unternehmen, das er erfolgreich an die TSX Venture Exchange und anschließend an die CSE brachte.

Der CEO und Director, David Greenway, sagt: „Herr Robins ist eine große Bereicherung für unser Senior Advisory Board jetzt vor Recharges zwei vollständig finanzierten Bohrprogrammen auf Brussels Creek und dem Lithiumsoleprojekt Pocitos 1, während wir auf eine NI 43-101-konforme Ressourcenerstellung hinarbeiten. Wir begrüßen Herrn Robins in unserem Team.“

Richard Robins, Berater, sagte: „Ich freue mich, zu einem Zeitpunkt ins Beraterteam von Recharge zu kommen, zu dem das Unternehmen sich bemüht, sein Lithiumsoleprojekt voranzubringen, indem es eine Ressource erstellt und kurz vor der vollständig finanzierten Erbohrung eines Bohrlochs mit einem für die Produktion geeigneten Durchmesser in Salta, Argentinien, steht.“

Über das Lithium-Sole-Projekt Pocitos 1

Das Projekt Pocitos befindet sich etwa 10 km von der Gemeinde Pocitos entfernt, die über Gas-, Strom-, Mobiltelefon- und Internetanschluss verfügt. Pocitos 1 erstreckt sich über rund 800 Hektar und ist über eine Straße erreichbar. Frühere Explorationsteams haben über 1,5 Millionen USD in die Erkundung des Projekts investiert; diese Arbeiten umfassten Oberflächenprobenahmen, Schürfgrabungen, geophysikalische TEM-Messungen und zwei Bohrungen über jeweils 400 Meter, die hervorragende Soleflussergebnisse lieferten. Standorte für unmittelbare Folgebohrungen wurden bereits geplant und für kommende Explorationen identifiziert.