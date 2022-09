Taunusstein (ots) - Der Unternehmensberater Robin Steinheimer ist darauf

spezialisiert, Handwerksbetriebe beim Recruiting neuer Mitarbeiter zu

unterstützen. Den Schwerpunkt legt er dabei auf Digitalisierung und

Online-Marketing. In beiden Bereichen liegt bei handwerklichen Unternehmen

oftmals noch erheblicher Bedarf vor.



"Die Digitalisierung bringt große Veränderungen und ebenso große Chancen für

Handwerksbetriebe. Zugleich ist es für viele Unternehmen eine echte

Herausforderung, sich diesen neuen Prozessen anzupassen", sagt Robin

Steinheimer. Er hat schon etlichen Unternehmen bei der Rekrutierung

qualifizierter Fachkräfte geholfen und weiß, wie handwerkliche Betriebe

attraktiv für potenzielle Mitarbeiter werden. Dabei ist die Digitalisierung

nicht nur beim Personalmarketing von Vorteil - sie vereinfacht auch die

betrieblichen Abläufe und kann genutzt werden, um die gewünschte Kundschaft

anzuziehen.





Im folgenden Beitrag gibt der Personal- und Marketingexperte sechs hilfreicheTipps zur Optimierung des Recruitings und zur Erhöhung der betrieblichenSichtbarkeit.Tipp 1: Online-Präsenz und ArbeitgebermarkeIm Personalmarketing muss grundlegend umgedacht werden. Die Zeiten, in denensich auf das Stellenangebot in einer Printausgabe der Tageszeitung etlicheBewerber gemeldet haben, sind vorüber. Heute ist es wichtig, digitale Präsenz zuzeigen - und das möglichst ansprechend. Potenzielle Mitarbeiter verfügen heutemeist über eine starke digitale Affinität und beurteilen Unternehmen mitunternach ihrem Online-Auftritt. Eine lange Jobbeschreibung mit unzähligenAnforderungen, doch kaum kommunizierten Vorteilen lässt das Interesse ebensoermüden wie ein komplizierter Bewerbungsprozess. Dagegen zahlt es sich fürArbeitgeber aus, am eigenen Image zu arbeiten, Pluspunkte für potenzielleMitarbeiter zu identifizieren und eine Arbeitgebermarke mit sympathischemCharakter zu entwickeln.Tipp 2: Social Media nutzen - die Sichtbarkeit erhöhenSocial Media bietet hervorragende Möglichkeiten zur Eigendarstellung und alskommunikative Plattform für Unternehmen. Es beschränkt sich nicht auf Facebookund Instagram. Derzeit sind Podcasts recht beliebt, ebenso die DIY-Videos aufTikTok und YouTube. Hier kann man mit hilfreichen und originellen Auftritten inkurzer Zeit bekannter werden und wie nebenbei erwähnen, dass Personaleingestellt wird. Die Resonanz ist hier meist sehr groß.Tipp 3: Website optimieren und Ziele kommunizierenTrotz der heutigen Möglichkeiten sind die Websites vieler Handwerker optisch undinhaltlich nicht auf dem neusten Stand. Das schadet dem Personal-Recruiting, der