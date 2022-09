Aktuell rechnen Volkswirte in den USA mit einer Inflation von acht Prozent, sowie einer Kerninflation von sechs Prozent. Dass die US-Zentralbank Federal Reserve in nächster Zukunft von ihrem Erhöhungskurs abweichen wird, gilt als unwahrscheinlich.

Die Edelmetall-Kurse haben sich in den vergangenen Monaten schlecht entwickelt. Grund dafür waren die Zinserhöhungen der Zentralbanken. Mit ihnen steigen auch die Renditen der Staatsanleihen, sodass es für Anleger attraktiver wird, ihr Portfolio mit Anleihen, statt mit Gold zu diversifizieren. In Folge sinkt der Goldpreis.

Ask 0,24

Ask 0,24

Ask 0,14

Ask 0,14

Dennoch prognostizieren Analysten der US-Bank Goldman Sachs: Die Preise für Gold und Silber könnten sich bald erholen. Anleger sollten deshalb gerade jetzt die günstige Einstiegschance nutzen.

"Wir erwarten, dass Kapitalerträge, Produktionswachstum und Margenausweitung die Outperformance vorantreiben werden", sagt Analystin Emily Chieng in einem Bericht des Investmenthauses. "In Anbetracht des jüngsten mehrfachen Rückgangs bei Goldaktien sehen wir taktische Möglichkeiten für Anleger, sich wieder in diesem Sektor zu engagieren."

In Folge rät das Investmenthaus bei drei Edelmetallkonzernen zum Kauf. Eines davon ist das amerikanische Bergbauunternehmen Newmont, einer der weltweit größten Goldproduzenten. Hier sieht Goldman Sachs 20 Prozent Aufwärtspotenzial. Aktuell notiert die Aktie bei 43,70 Euro. Seit ihrem Höchststand am 14. April dieses Jahres ist sie damit um 42,79 Prozent gefallen und hat sich bisher kaum erholt. Das KGV liegt aktuell bei 45,45 Euro – ist damit im Vergleich zu anderen Goldaktien relativ teuer.

Auch das kanadische Bergbauunternehmen Agnico Eagle und den kanadischen Edelmetallhändler Wheaton Precious Metals setzt das Investmenthaus auf Kauf. Beide haben seit April mehr als ein Viertel an Wert verloren, konnten seit Anfang September aber jeweils ein Plus von rund zehn Prozent verzeichnen. Agnico Eagle notiert aktuell bei 44,34 Euro mit einem KGV von 25 Euro. Eine Wheaton-Aktie kostet 33,55 Euro bei einem KGV von 20,24 Euro.

Barrick Gold, ein anderer Riese unter den Goldbergbauunternehmen, sowie das kanadische Franco-Nevada stuft Goldman Sachs als neutral ein.

(sesch) für die wallstreet:online Zentralredaktion

Steigen Sie ein in die Grundlagen der Charttechnik und laden Sie sich den neuen FAST BREAK-Report "4 gewinnt" von Stefan Klotter jetzt kostenlos hier herunter!