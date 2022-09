Die Milch der Zukunft weniger Emissionen, zukunftsfähige Betriebe und gesunde Kühe (FOTO)

Mörshausen (ots) - Treibhausgase reduzieren und speichern: Emissionen auf

Klima-Milchfarm sollen in drei Jahren rechnerisch bei netto-null sein / Team des

gemeinsamen Pilotprojekts zeigt, mit welchen Maßnahmen es gestartet ist



Ein Futterschieberoboter im Stall, neue Kälberboxen, Blühstreifen und ein bunter

Mix an Früchten und Klee auf dem Acker - auf dem Hof von Landwirt Mario Frese

hat sich in den vergangenen Monaten einiges bewegt. Der Milchviehbetrieb im

nordhessischen Mörshausen ist die erste deutsche Klima-Milchfarm, die die

Molkerei Hochwald, die Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen

(HfWU) und Nestlé Deutschland gemeinsam im Dezember 2021 ins Leben gerufen

haben. Ziel des Pilotprojektes ist es, den Fußabdruck des Betriebs mit 135 Kühen

innerhalb von drei Jahren rechnerisch auf netto-null Emissionen zu bringen. Als

beratende Partner:innen stehen dem Projektteam außerdem das Thünen-Institut für

Betriebswirtschaft und die Bodensee Stiftung zur Seite.