Das Auto bezahlt an der Tankstelle PACE präsentiert PACE Drive für Apple CarPlay und Android Auto / Damit ist PACE Drive die erste App in Europa, mit der so direkt am Dashboard bezahlt werden kann (VIDEO)

Karlsruhe (ots) - Mit innovativen Features, wie der Bezahlung per Smartphone und

sogar per Smartwatch vom Handgelenk aus, ermöglicht PACE Drive Nutzer:innen das

mobile Bezahlen direkt an der Zapfsäule. Doch bisher fehlte noch ein großer

Meilenstein: Das Bezahlen über das Infotainment-System des Autos, ganz bequem

vom Fahrersitz aus. Nach der Ankündigung von PACE im Juli wird diese Vision nun

Realität: Dank der neuen Möglichkeiten, die Google und Apple in den neuesten

Versionen ihrer Plattformen zur Verfügung stellen, ist PACE Drive die erste App

in Europa, die das In-Car-Payment über CarPlay und Android Auto anbietet.



Möglich ist das nicht etwa nur für ein bestimmtes Modell, sondern mit allen

Autos, die CarPlay oder Android Auto unterstützen. Laut Apple wird allein

CarPlay schon in über 98% der verfügbaren Autos in den vereinigten Staaten

unterstützt, insgesamt sind es mehr als 600 Modelle weltweit. Damit kann die

neue Funktion der PACE Drive App von einer Vielzahl von Autofahrer:innen bereits

jetzt genutzt werden.